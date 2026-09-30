“Las condiciones cambiaron, puede haber otra consulta popular”: en RDC analizaron el giro de Andy Burnham sobre Europa

El Gobierno del Reino Unido abrió una nueva discusión sobre el futuro de su relación con la Unión Europea a una década del referéndum del Brexit. El primer ministro Andy Burnham dejó abiertas distintas alternativas, desde mantener el vínculo actual hasta avanzar hacia una unión aduanera, regresar al mercado único o incluso evaluar un eventual reingreso al bloque.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Reino Unido Marcelo Justo repasó el alcance del anuncio y explicó que se trata de un cambio respecto de la posición que el Partido Laborista había sostenido durante la campaña electoral de 2024. El manifiesto de ese año establecía que el país permanecería fuera de la UE y descartaba regresar al mercado único o a la unión aduanera.

Burnham dejó abiertas todas las opciones sobre Europa

En una entrevista con la BBC después del congreso anual laborista, Burnham planteó que el Gobierno debe evaluar qué tipo de relación quiere mantener con Bruselas durante la próxima década. Entre las alternativas mencionó conservar el acuerdo actual, estudiar una unión aduanera, analizar el regreso al mercado único o avanzar incluso hacia un eventual reingreso a la Unión Europea.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer ministro sostuvo que se deben estudiar las posibilidades y sus consecuencias antes de adoptar una decisión. En ese sentido, dejó planteado que "se puede continuar con la relación tal como está" o buscar una fórmula diferente para el vínculo con Europa.

Entre las propuestas mencionadas apareció la de George Osborne, exministro de Economía conservador, sobre una unión aduanera, y la alternativa defendida por los Liberal Demócratas de avanzar hacia el mercado único. Burnham también dejó abierta la posibilidad de "directamente volver a ingresar a la Unión Europea", aunque no planteó un regreso inmediato.

Un cambio respecto de la posición laborista de 2024

El giro adquiere relevancia porque el manifiesto laborista de 2024 establecía que Reino Unido permanecería fuera de la Unión Europea y descartaba un retorno al mercado único, la unión aduanera y la libertad de movimiento. El documento proponía, en cambio, mejorar la relación comercial y de seguridad con el bloque sin revertir el Brexit.

Justo señaló que el nuevo planteo se vincula con el objetivo de Burnham de modificar la manera en que se desarrolla la política británica y buscar mayores consensos. En su lectura, la apertura hacia propuestas de otros partidos también puede modificar el debate dentro de la oposición conservadora, que históricamente ha mantenido posiciones más contrarias a reabrir la cuestión europea.

El Gobierno británico no anunció un procedimiento inmediato para regresar a la UE. La discusión planteada por Burnham se concentra, por ahora, en evaluar las distintas alternativas para definir una relación de largo plazo con Europa.

Qué implica una unión aduanera o volver al mercado único

Las alternativas mencionadas tienen alcances diferentes. Una unión aduanera acercaría al Reino Unido a la UE en materia de comercio de bienes, mientras que el regreso al mercado único implicaría una integración regulatoria mucho mayor con el bloque.

El eventual reingreso a la Unión Europea sería una decisión de una magnitud todavía mayor, ya que implicaría abandonar el esquema establecido tras el Brexit y volver a formar parte de las instituciones comunitarias. Burnham no presentó esta posibilidad como una decisión tomada, sino como una de las opciones que el Gobierno considera necesario estudiar.

El debate también contempla la necesidad de conseguir respaldo político y social para cualquier modificación sustancial del vínculo con Bruselas. Burnham señaló que se debe analizar "qué es posible hacer" y cuáles serían los beneficios y costos de cada alternativa.

El antecedente del referéndum de 2016

El Reino Unido abandonó formalmente la Unión Europea después de un proceso iniciado con el referéndum del 23 de junio de 2016. La consulta tuvo un resultado ajustado: el 51,9% votó por abandonar el bloque, mientras que el 48,1% eligió permanecer, con una participación del 72,2%.

Durante el segmento se destacó precisamente la estrechez de aquella votación. La diferencia fue de aproximadamente 1,3 millones de votos, sobre más de 33,5 millones de sufragios emitidos.

Para Justo, la posibilidad de avanzar hacia una relación diferente con Bruselas abre también el interrogante sobre la necesidad de una nueva consulta popular. "Las condiciones cambiaron, puede haber otra consulta popular", sostuvo al describir una de las alternativas que podría aparecer en el debate político británico.

La posibilidad de una decisión después de 2029

La cuestión electoral es otro de los límites señalados durante el análisis. Según el planteo del segmento, una decisión tan profunda como el eventual regreso a la Unión Europea requeriría un nuevo mandato político, en particular porque la plataforma laborista de 2024 había establecido límites concretos respecto del vínculo con el bloque.

Justo resumió esa situación al señalar que, si se produjera un movimiento radical hacia el reingreso a la UE, "habría que esperar a las elecciones de 2029". La próxima elección general británica está prevista para ese año, salvo que se convoque antes dentro de las reglas constitucionales del país. El propio Burnham ha planteado que las decisiones de mayor alcance deberán contar con respaldo público.

El debate sobre Europa también impactó en los mercados

El anuncio de Burnham tuvo además una primera reacción en los mercados financieros. Durante el segmento se señaló que la libra esterlina subió y que descendieron las tasas de los bonos soberanos británicos después de sus declaraciones sobre el futuro vínculo con Europa.

La reacción financiera se produjo en un contexto en el que el Gobierno busca presentar una estrategia económica de largo plazo y redefinir la relación comercial con el principal mercado europeo. El alcance definitivo de ese proceso dependerá de las negociaciones con Bruselas y de las decisiones políticas que adopte el Gobierno británico.

El debate sobre el Brexit, que durante años dividió a los principales partidos británicos, vuelve así al centro de la agenda. Como resumió Justo, "hay una especie de síndrome con Europa que nunca se termina de saber qué quieren hacer", en referencia a los cambios históricos de posición de laboristas y conservadores frente a la integración europea.