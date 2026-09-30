RDI: afirman que Javier Milei “es el presidente que más veces viajó en un mandato” en comparación a otras presidencias

Javier Milei volvió a viajar al exterior junto a una comitiva de funcionarios y gobernadores para participar de la Argentina Week en París. En este contexto, la especialista en datos, Sol Clemente, analizó para Ronda de Investigación (RDI), en la pantalla de +Perfil, la cantidad de viajes realizados por el actual Presidente y los comparó con los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Javier Milei se encuentra en París junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y 13 gobernadores para participar de la Argentina Week, una iniciativa destinada a promover inversiones en Argentina. Según explicó Sol Clemente, “la Argentina Week es un lugar donde, es una organización que hace el embajador de Argentina en Francia, básicamente para decir por qué los empresarios de distintas temáticas tienen que invertir en Argentina”.

La periodista detalló que participan distintos funcionarios y mandatarios provinciales: “Entre los gobernadores, que fueron 13, está Rolando Figueroa de Neuquén, Gustavo Sáenz de Salta, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Alfredo Cornejo de Mendoza, y Jorge Macri también por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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El dato central de su análisis está relacionado con la cantidad de días que Milei pasó fuera del país. “Javier Milei ya estuvo 134 días en el exterior en 1.020 días de gestión”, señaló Clemente en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil. Y agregó: “Viajes internacionales hizo 19 y el lugar que más visitó fueron los Estados Unidos con 18 visitas”.

La comparación con Cristina Kirchner

Según el relevamiento presentado por la periodista, Milei todavía no terminó su mandato, pero ya se acerca a la cantidad de días que Cristina Fernández de Kirchner pasó en el exterior durante su primer mandato. “Ahora bien, ya es el presidente que más veces viajó en un mandato, aunque todavía no terminó”, afirmó Clemente.

Sobre Cristina Kirchner, explicó: “Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato, es decir, 2007 a 2011, en total estuvo en el exterior 177 días”.

La periodista también detalló los números correspondientes a otros expresidentes: “Mauricio Macri, desde 2015 a 2019, estuvo en el exterior 97 días, viajes totales fueron 33, y el destino más visitado, en vez de Brasil, fueron los Estados Unidos”.

En el caso de Alberto Fernández, Clemente aclaró: “Tengamos en cuenta que Alberto Fernández estuvo en el medio de una pandemia, una cuarentena”. Aún así, indicó que, “en el exterior estuvo 93 días, fueron 79 viajes, y los destinos más visitados fueron Brasil, Estados Unidos y Francia”.