“Defenderemos con firmeza los derechos del pueblo iraní”: en RDC repasaron la postura de Pezeshkian ante la respuesta de EE.UU.

Irán recibió una respuesta oficial de Estados Unidos a la última propuesta presentada por Teherán para intentar poner fin al conflicto, aunque por el momento no trascendió el contenido del mensaje ni si Washington aceptó o rechazó formalmente las condiciones planteadas. El intercambio se produce mientras la guerra entre ambos países atraviesa su séptimo mes y continúan los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal en Estados Unidos Norman Powell repasó el estado de las negociaciones y explicó que la respuesta estadounidense fue presentada por el canciller iraní Abbas Araghchi al presidente Masoud Pezeshkian. Mientras tanto, los mediadores continúan intentando acercar las posiciones de Washington y Teherán.

Irán recibió la respuesta de Washington

Según informó Teherán, Abbas Araghchi presentó la respuesta estadounidense durante una reunión del gabinete encabezado por Masoud Pezeshkian. Sin embargo, las autoridades iraníes no difundieron los términos de la contestación y tampoco hubo, en ese momento, una confirmación pública detallada desde la Casa Blanca.

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El gobierno iraní manifestó su intención de continuar buscando una salida negociada. Pezeshkian sostuvo que "Haremos todo lo posible para que el acuerdo llegue a un puerto y defenderemos con firmeza los derechos del pueblo iraní", según la declaración citada durante el segmento.

La situación se mantiene abierta pese al rechazo público expresado días antes por Donald Trump a la última propuesta iraní. El presidente estadounidense había descartado el planteo de Teherán, aunque posteriormente funcionarios y mediadores mantuvieron contactos indirectos entre ambas partes.

Qué había propuesto Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

La propuesta presentada por Teherán planteaba una hoja de ruta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía una serie de condiciones. Entre ellas figuraban el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes, la flexibilización de las sanciones sobre el petróleo y la liberación de activos iraníes congelados.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en la negociación debido a su importancia para el transporte energético internacional. La propuesta iraní también contemplaba retomar las conversaciones vinculadas con el programa nuclear y un cese de hostilidades en la región.

Trump rechazó públicamente el planteo el 26 de septiembre. Sin embargo, al día siguiente señaló que esperaba que los negociadores estadounidenses mantuvieran nuevos contactos con Irán durante esa semana, mientras Qatar y otros mediadores continuaban intentando acercar posiciones.

Los mediadores mantienen abiertas las negociaciones

El rechazo de Trump no significó el cierre inmediato de los canales diplomáticos. Durante los últimos días, Qatar y otros mediadores regionales participaron en contactos indirectos entre Washington y Teherán para intentar destrabar las diferencias.

Powell remarcó precisamente la continuidad de esas gestiones y señaló que "los mediadores siguieron trabajando con Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades". El corresponsal consideró que todavía resta conocer la reacción oficial de ambos gobiernos frente al nuevo intercambio.

La principal dificultad está vinculada con el orden y el alcance de las concesiones que debería realizar cada parte. Mientras Teherán busca levantar el bloqueo y recuperar margen para sus exportaciones petroleras, Washington reclama condiciones más amplias vinculadas, entre otros puntos, con el programa nuclear iraní.

La presión económica sobre Teherán

En paralelo con las conversaciones, Estados Unidos mantiene una fuerte presión económica y financiera sobre Irán. El bloqueo naval y las sanciones afectaron especialmente la capacidad iraní para exportar petróleo, una de las principales fuentes de ingresos externos del país.

Powell señaló que "Washington sigue apretando a Irán con cuestiones económicas y financieras como para asfixiarlo". En el segmento también se planteó que, pese a esa presión, todavía no se había observado un resultado concreto que permitiera cerrar las negociaciones.

El impacto sobre el mercado energético también continúa siendo un factor de presión. El precio del petróleo permanece elevado mientras el conflicto afecta las rutas de transporte y genera incertidumbre sobre la continuidad de los suministros desde la región.