El Gobierno aprobó un RIGI por US$ 1.300 millones presentado por Toyota

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de la empresa automotriz Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires.

"Con una inversión de US$ 1.341 millones, la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina. Se trata de una nueva planta de producción de un vehículo 100% electrificado, tecnología hoy no fabricada en el país", afirmó Caputo en su cuenta de X.

Y agregó: "Más inversión productiva, más trabajo y más exportaciones para los argentinos".

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En las nuevas instalaciones de fabricará el modelo de su pick up Hilux en su versión 100% eléctrica.

Puestos de trabajo

En un comunicado, la automotriz señaló que se estima que el proyecto generará unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la etapa de operación, incluyendo directos e indirectos.

"La adhesión al RIGI representa un hito fundamental para el proyecto y permite avanzar en el proceso de aprobación final por parte de Toyota. También refleja el potencial de Argentina para seguir fortaleciendo su rol como plataforma estratégica de producción y exportación de vehículos para toda América Latina. Para Toyota, iniciativas como el RIGI contribuyen a mejorar la competitividad, brindar mayor previsibilidad de largo plazo y generar un entorno favorable para las inversiones", señaló la automotriz de origen japonés.

Desde Toyota remarcaron que produce vehículos en su planta de Zárate desde 1997 "y continúa trabajando junto con sus colaboradores, proveedores y otros actores de su cadena de valor para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad a largo plazo de sus operaciones en Argentina".

Los detalles relacionados con los plazos de las decisiones de inversión y los futuros planes de producción serán comunicados oportunamente, finalizó la comunicación.

LM/MSS