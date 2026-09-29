Milei invitó a los inversores a “llenarse los bolsillos” antes de viajar a París y volvió a atacar a la oposición

El presidente Javier Milei viajó este martes rumbo a París para participar de la Argentina Week, una agenda que tendrá como principal objetivo atraer inversiones y mostrar oportunidades de negocios en el país. Antes de partir, el mandatario brindó una entrevista al semanario francés Le Point y dejó un mensaje dirigido a los empresarios que evalúan desembarcar en la Argentina. “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina”, afirmó.

La frase fue acompañada por una defensa del derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Milei sostuvo que el Gobierno protege “la santidad de los contratos” y planteó que las ganancias de las empresas terminarán generando empleo y prosperidad para los argentinos.

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El Presidente también aprovechó la entrevista para profundizar su defensa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los principales instrumentos del Gobierno para atraer capitales. Frente a los cuestionamientos de la oposición, que sostiene que el régimen otorga beneficios excesivos a grandes compañías, Milei respondió con una de sus habituales descalificaciones.

“Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, sostuvo el mandatario. Luego apuntó directamente contra diputados y senadores opositores y afirmó que eran “brutos” que no podían hacer una suma. Para graficarlo, recurrió a una comparación con los personajes de Los Autos Locos y recomendó que utilizaran “un ábaco”.

El mensaje de Milei a los empresarios y la agenda en París

En la entrevista, Milei también destacó algunos indicadores que, según su visión, muestran el impacto de su programa económico. Mencionó la evolución de YPF, la mejora de la balanza energética y el crecimiento de las exportaciones. Según sus proyecciones, las ventas externas argentinas superarían los US$100.000 millones durante este año y podrían alcanzar entre US$180.000 millones y US$200.000 millones en 2031.

Milei viaja a París: 13 gobernadores, bilateral con Macron y las fricciones por la agenda

El mandatario llegará a Francia para encabezar una agenda de tres días vinculada con la promoción de inversiones. La actividad central será la Argentina Week, que reunirá a empresarios argentinos y europeos y contará con la presencia de una importante comitiva oficial y de gobernadores que llevarán proyectos de sus provincias.

Uno de los encuentros centrales será la reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron. Milei definió al mandatario francés como un “amigo” y destacó el respaldo que, según afirmó, recibió de Francia durante las negociaciones vinculadas con el Fondo Monetario Internacional. “Tengo una deuda de gratitud inmensa con él”, sostuvo.

La agenda también tendrá un componente político y económico con los gobernadores que acompañarán al Presidente. Además de participar de las actividades empresarias, los mandatarios provinciales buscarán exhibir oportunidades de inversión relacionadas con sectores como minería, energía, agro y turismo.

La agenda de Milei en París: búsqueda de inversiones y una bilateral con Emmanuel Macron

El viaje se desarrollará en paralelo al 62° Coloquio de IDEA, que comenzará este miércoles 30 en Mar del Plata. Por su presencia en París, Milei participará del encuentro empresario de manera virtual. También está prevista la participación remota del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así, la agenda del Gobierno quedará repartida entre dos escenarios empresarios. Mientras Milei buscará desde París mostrar a la Argentina como destino de inversión ante compañías europeas, en Mar del Plata los principales empresarios del país debatirán sobre la situación económica y las perspectivas para los próximos años.

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