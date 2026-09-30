El Banco Central compró US$ 160 millones y las reservas terminaron septiembre en el nivel más bajo en tres meses

En la última jornada de septiembre, el Banco Central concretó la compra de US$ 160 millones, el monto más alto del mes para engrosar las reservas. A pesar de este ingreso, las reservas retrocedieron casi US$ 1.400 millones.

Con la tercera rueda consecutiva de adquisición de divisas, la autoridad monetaria acumuló US$ 473 millones en veinte ruedas, con un promedio de 23,65 millones. Se trata del monto más bajo desde que comenzó el programa de acumulación de reservas.

Desde que comenzó el año, el Central lleva comprados US$ 14.568 millones.

Con la economía en las puertas de una recesión, la inflación no cede y alcanzaría el 2% en septiembre

Las compras mensuales del Central en 2026 fueron:

- Enero: US$ 1.158

- Febrero US$ 1.557

- Marzo: US$ 1.671 millones

- Abril: US$ 2.769 millones de abril,

- Mayo: US$ 2.596 millones

- Junio: US$ 1.418 millones

- Julio: US$ 2.162 millones

- Agosto: US$ 768 millones

-Septiembre: US$ 473 millones

La cifra ya excede la meta anual de US$ 10.000 millones pactada con el Fondo Monetario Internacional.

Las reservas terminaron septiembre en US$ 46.090 millones, con una caída intradiaria de US$ 1.392. La abrupta retracción se debe movimientos típicos del último día hábil del mes, que se revierten en la jornada siguiente.

En el mes, las reservas se redujeron US$ 2.162 millones, alcanzando el más bajo desde el 30 de junio pasado cuando sumaron US$ 44.870.

Tipo de cambio

Luego de una serie de jornadas en las que cotizó al alza, el dólar cortó esa tendencia e hilvanó su tercera rueda a la baja.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tipo de cambio mayorista culminó en los $1.517, lo que significó una baja de cinco pesos respecto de su último cierre o el equivalente a 0,3%. Cerró septiembre con una suba de $8,5.

Su brecha con el techo cambiario continúa siendo elevada, dado que el mismo se encuentra en los $1.919,4, un 27% de diferencia.

Respecto al tipo de cambio minorista, en la pizarra del Banco Nación cerró en $1.540 para la venta. Así, cerró el jueves con una baja de cinco pesos (-0,3%). En el promedio de las entidades que releva el Banco Central (BCRA), el dólar oficial cotizó a $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra. En total, aumentó $10 durante el noveno mes.

El dólar informal o "blue" se movió en los $1.560 sin cambios en su cotización, subiendo solamente $5 en septiembre.

En cuanto a los tipos de cambio financieros, el MEP cerró el noveno mes en $1.548,7 (-0,01%) y el Contado Con Liquidación (CCL) hizo lo mismo en $1.614,2 (-0,3%).

LM