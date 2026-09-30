China promete nuevas medidas ante debilidad de consumo y sector inmobiliario

China dio su señal más contundente hasta ahora de que actuará con mayor urgencia para contrarrestar una desaceleración cada vez más profunda, después de que el gobierno prometiera introducir nuevas medidas para apoyar la economía y estudiar políticas para estabilizar el debilitado mercado inmobiliario.

Tras pasar meses insistiendo en que la prioridad era aplicar plenamente las medidas existentes, el gabinete de China —el Consejo de Estado— dijo ahora que “pondrá en marcha un paquete de políticas adicionales prácticas y eficaces” para proteger los objetivos económicos de este año. Los “problemas emergentes” de la economía requieren que el gobierno “intensifique los ajustes contracíclicos”, señaló en un comunicado el lunes.

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El abrupto cambio de lenguaje apunta a una nueva ronda inminente de estímulos, mientras Pekín muestra una creciente preocupación por la pérdida de impulso de la segunda mayor economía del mundo. Es probable que el crecimiento se haya debilitado aún más en el tercer trimestre, por debajo del límite inferior de la meta anual del gobierno, después de alcanzar 4,3% en los tres meses anteriores, con el consumo estancado y una caída más pronunciada de la inversión.

“Esto indica que probablemente se anunciarán más medidas de apoyo en las próximas semanas para respaldar los objetivos de crecimiento de corto y largo plazo”, dijo Lynn Song, economista jefe para Gran China de ING Bank NV.

Aunque los dirigentes chinos parecen dispuestos a adaptar las políticas según sea necesario para alcanzar la meta de crecimiento de este año, el gobierno ha dado hasta ahora señales de que no contempla un paquete de estímulo de la misma magnitud que el de hace dos años, cuando actuó de manera agresiva para revertir el ánimo de los mercados.

Más crédito y nuevas medidas para impulsar la economía y sostener el empleo

Las autoridades locales podrán utilizar cuotas de bonos no usadas de años anteriores, mientras que se ampliará el cupo de représtamos del banco central para incentivar el crédito a sectores como tecnología, agricultura y pequeñas empresas, según el comunicado emitido tras una reunión del Consejo de Estado encabezada el lunes por el primer ministro, Li Qiang. Los responsables de la política económica también estudiarán nuevas medidas para estabilizar el mercado inmobiliario, promover el empleo y aumentar los ingresos de los hogares.

“El impulso subyacente del crecimiento no parece lo suficientemente fuerte por sí solo para alcanzar la meta anual, lo que implica que se necesitará apoyo adicional en el cuarto trimestre”, dijo Jacqueline Rong, economista jefe para China de BNP Paribas SA. “El objetivo de esas medidas sería cerrar la brecha entre el crecimiento subyacente y la meta de 4,5%. Eso sugiere que el estímulo no necesita ser grande, ya que la brecha probablemente sea modesta”.

Los inversionistas reaccionaron a las últimas señales de Pekín impulsando las acciones inmobiliarias: un índice de Bloomberg de desarrolladores avanzaba más de 4% al cierre de la sesión de mediodía, encaminándose a su mayor ganancia en más de un mes.

El yuan se fortaleció 0,1% frente al dólar tanto en el mercado local como en el extranjero, mientras que el rendimiento del bono del gobierno a 10 años registró pocos cambios.

La magnitud de cualquier política destinada a apoyar el mercado inmobiliario, así como el empleo y los salarios, será clave debido a su potencial para impulsar la confianza y el consumo, según Song, de ING. “Si vemos medidas sustanciales para reforzar las señales de estabilización que hemos observado recientemente en el mercado inmobiliario, sería lo que tendría mayor impacto en la economía”, agregó.

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En el comunicado del lunes, las autoridades también reiteraron el llamado a acelerar la implementación de las políticas existentes. Acelerarían la emisión de bonos, impulsarían el inicio anticipado de las obras de un gran proyecto conocido como las Seis Redes, agilizarían la aprobación de iniciativas de inversión y pondrían en marcha préstamos subsidiados para estimular la inversión y el consumo.

El alcance del programa de préstamos subsidiados podría ampliarse para incluir subsidios a los intereses hipotecarios, lo que sería “el apoyo de política más realista para el sector inmobiliario”, según Rong, de BNP. Medidas más contundentes para frenar la crisis inmobiliaria, como programas de renovación urbana a gran escala o recortes sustanciales de las tasas hipotecarias, parecen poco probables, agregó.

El Consejo de Estado dijo que los responsables de la política monetaria ajustarán las herramientas “de manera oportuna”, sin dar más detalles aparte de la promesa de aumentar los cupos de représtamos. También seguirán estudiando y preparando más medidas para reforzar la demanda interna y alentar a las regiones que cumplan los requisitos a probar nuevas iniciativas de política.

China busca apuntalar su economía

Bloomberg Economics señaló que China parece estar preparando medidas para respaldar la economía y destacó tres puntos: las autoridades mantienen su compromiso con la meta de crecimiento de este año; probablemente adoptarán medidas prácticas para aliviar las tensiones asociadas con un modelo basado únicamente en la IA y las nuevas tecnologías; y recurrirán a las asignaciones existentes, por lo que es poco probable un presupuesto suplementario.

El crecimiento del consumo en China volvió a incumplir las expectativas el mes pasado y se desaceleró hasta cerca de cero. La confianza empresarial también se ha mantenido débil, mientras fabricantes, desarrolladores inmobiliarios y constructores de infraestructura aceleraron los recortes del gasto de capital ante la continua disminución del gasto del gobierno.

Ante la creciente preocupación por la deuda de los gobiernos locales y la menor efectividad de un programa de subsidios al consumo, las autoridades se han abstenido hasta ahora de añadir un estímulo de gran magnitud. En cambio, están enfocándose en problemas del lado de la oferta, intensificando los esfuerzos para abordar el exceso de capacidad industrial y la feroz competencia de precios, que han reducido los márgenes.

“Las medidas de estímulo probablemente serán focalizadas y no generalizadas”, dijo Allen Ding, economista jefe de China Citic Bank International Ltd. “Serán más bien una continuación de las orientaciones de política anteriores, aunque podrían introducirse nuevas medidas para reducir el costo de comprar una vivienda”.