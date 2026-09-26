Estados Unidos y China acordaron establecer un canal bilateral de comunicación para abordar incidentes relacionados con la inteligencia artificial, como parte de los resultados de la cumbre que mantuvieron el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Washington. El entendimiento busca generar una vía de contacto entre ambas potencias frente a eventuales episodios vinculados con la seguridad de esta tecnología.

La Casa Blanca informó que los dos países también pondrán en marcha un Diálogo sobre Superinteligencia entre Estados Unidos y China, destinado a intercambiar posiciones sobre los riesgos y beneficios asociados al desarrollo de la inteligencia artificial. Como parte de este nuevo mecanismo, Washington y Beijing acordaron utilizar el término “superinteligencia”, o “SI”, en lugar de la denominación tradicional de inteligencia artificial.

La próxima reunión de este mecanismo está prevista para noviembre, en el marco de los nuevos encuentros que ambos gobiernos tienen programados. La iniciativa había comenzado a tomar forma durante las conversaciones mantenidas días antes entre funcionarios estadounidenses y chinos, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había planteado la creación de un mecanismo de notificación ante incidentes relacionados con la seguridad de la IA.

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El riesgo de incidentes vinculados con la IA

El objetivo del canal será facilitar la comunicación entre las dos principales potencias tecnológicas ante situaciones que puedan representar riesgos de seguridad. En las conversaciones previas a la cumbre, Bessent había señalado la necesidad de establecer protocolos comunes para determinar cuáles son las principales amenazas vinculadas con el desarrollo de sistemas avanzados.

Entre los escenarios mencionados por el funcionario estadounidense estuvieron los agentes de IA que puedan operar de manera incontrolada, así como los riesgos derivados de actores no estatales y ataques informáticos. Bessent también había planteado la necesidad de discutir la responsabilidad de las empresas desarrolladoras frente a eventuales incidentes provocados por sus sistemas.

El acuerdo se produce en un contexto de fuerte competencia tecnológica entre Washington y Beijing. Ambos países buscan ampliar sus capacidades en inteligencia artificial, mientras mantienen diferencias sobre el acceso a tecnologías avanzadas, los semiconductores y las restricciones comerciales vinculadas al sector.

En ese escenario, la creación de un canal de comunicación específico apunta a evitar que un incidente tecnológico pueda generar interpretaciones erróneas entre dos países que mantienen una relación estratégica marcada tanto por la cooperación como por la competencia.

Trump y Xi discutieron el futuro de la “superinteligencia”

La inteligencia artificial ocupó un lugar destacado durante la reunión entre Trump y Xi. Antes de la cumbre, el presidente estadounidense había anticipado que la denominada “Super Intelligence” sería uno de los principales temas de conversación y sostuvo que quería mantener el desarrollo tecnológico en los niveles actuales.

Después del encuentro, Trump calificó la reunión como “muy productiva” y afirmó que ambos países habían logrado avances importantes. También sostuvo que se avecinaban nuevos resultados a partir del diálogo con Beijing.

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El mandatario estadounidense impulsó además el uso del concepto “superinteligencia”, al considerar que resulta más preciso para describir la tecnología. Según Trump, varios de los principales referentes de la industria tecnológica que participaron de la cena de Estado en la Casa Blanca aceptaron la nueva denominación.

Xi, por su parte, adoptó una postura centrada en la necesidad de mantener supervisión humana sobre el desarrollo de la tecnología. El presidente chino sostuvo que ambos países tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y administrar la IA de manera que contribuya al bienestar de las personas y permanezca bajo control humano.

Un nuevo canal en medio de la rivalidad tecnológica

El acuerdo no elimina las diferencias entre ambos países. Estados Unidos y China continúan compitiendo por el liderazgo en inteligencia artificial y mantienen disputas relacionadas con las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada hacia China.

Sin embargo, funcionarios de ambos gobiernos venían planteando la necesidad de contar con una vía de comunicación ante posibles incidentes. Días antes de la cumbre, Bessent había explicado que Washington buscaba pasar de una situación de menor transparencia hacia una mayor comunicación entre las dos principales potencias mundiales en materia de inteligencia artificial.

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La cumbre de Washington también permitió establecer nuevas instancias de contacto entre los mandatarios. Trump confirmó que volverá a reunirse con Xi en noviembre, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará en Shenzhen, China.

Además, ambos presidentes tienen previsto volver a encontrarse en diciembre durante la cumbre del G20 en Miami. De concretarse esos encuentros, Trump y Xi habrán mantenido cuatro reuniones presenciales durante 2026, después del viaje del mandatario estadounidense a Beijing en mayo y de la visita de Estado de Xi a Washington.