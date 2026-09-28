El embajador de Estados Unidos en China dice que Trump ofreció a Xi Jinping venderle armas, pero la Casa Blanca lo niega

Una nueva controversia envuelve al gobierno de Estados Unidos. El embajador en China, David Perdue, aseguró en una entrevista emitida este domingo por Fox News que el presidente Donald Trump le ofreció a su par chino, Xi Jinping, comprar armas estadounidenses, en el marco de la reciente visita de Estado del presidente chino a Washington. Pero tanto fuentes de la Casa Blanca como del Departamento de Estado negaron que Estados Unidos tenga planes de vender armas a China, e incluso enfatizaron que su legislación lo prohíbe.

Según dijo Perdue, la oferta de Trump se dio en el contexto de una conversación donde Xi Jinping expresaba su preocupación por el hecho de que Estados Unidos suministre armamento a Taiwán. China y Taiwán mantienen una larga disputa; Beijing sostiene que la isla forma parte de su territorio, lo que se conoce como la política de "una sola China". Sin embargo, Taiwán tiene su propio presidente y Congreso. Si bien la ONU no lo reconoce como una nación independiente, Estados Unidos promulgó en 1979 la Ley de Relaciones con Taiwán, que le da un marco legal a la venta de armas. Desde ese momento, ese comercio fue uno de los mayores obstáculos en las relaciones bilaterales entre Washington y Beijing.

David Perdue, embajador de Estados Unidos en China, aseguró en una entrevista por Fox News que Trump le había ofrecido a Xi Jinping comprar armas estadounidenses.

Según Perdue, en el marco de una conversación acerca del vínculo entre Estados Unidos y Taiwán, Trump dijo a Xi Jinping: "Bueno, vendemos armas a otras personas en todo el mundo'". Fue en ese punto que Perdue agregó: "En un momento dado, (Trump) incluso le preguntó al presidente Xi si quería comprar algunas".

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La Casa Blanca y el Departamento de Estado desmienten que Estados Unidos planee vender armas a China

Según informaron los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal, responsables de la Casa Blanca negaron que Estados Unidos tenga planes de vender armas a China. Además, The New York Times cita fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguraron que "la legislación estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no existe ninguna oferta ni plan" para hacerlo.

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Por su parte, el Ministerio chino de Relaciones Exteriores tampoco confirmó la información de Perdue. Ante la pregunta sobre una eventual venta de armas de Estados Unidos a China, su portavoz aseguró que China "siempre ha reforzado sus capacidades de defensa nacional de acuerdo con sus propias necesidades y mantiene su compromiso con la paz y la estabilidad mundiales".

Taiwán, una clave en las relaciones diplomáticas y comerciales de China

El conflicto entre China y Taiwán atraviesa una etapa caliente. En junio, China advirtió a Taiwán que buscar la independencia "apoyándose en Estados Unidos o mediante medios militares" sería "un callejón sin salida".

Por su parte, Trump sugirió en mayo que un próximo paquete de armas para Taipéi podría utilizarse como ficha de negociación con China, lo que despertó temores de que la seguridad de Taiwán pudiera estar en juego. Washington ya venía de aprobar una venta de armas a Taiwán por un valor de 11.100 millones de dólares, en diciembre de 2025. En su momento, Perdue afirmó que ese acuerdo demostraba que la administración Trump había vendido "más armas a Taiwán que cualquier otro presidente desde 1979".

Durante su reciente visita a Washington, Xi reiteró su advertencia a Trump de actuar con "prudencia" respecto a Taiwán, y fue más allá al instar a Washington a oponerse explícitamente a la independencia taiwanesa.

En respuesta a estos pedidos, el embajador David Perdue cumple con la difícil tarea de caminar por una cuerda floja. En un posteo publicado en la red social X en la mañana de este lunes, aseguró: "El presidente Trump tiene la posición más firme sobre Taiwán de entre todas las personas que conozco", y completó: "Lo ha expresado con mucha claridad: nuestra política de una sola China no ha cambiado". Sin embargo, en el mismo tuit aseguró que la administración de Trump vendió a Taiwán más armas que ninguna otra desde 1979, y sobre ese argumento expresó: "por lo que no acepto las afirmaciones de quienes creen que (Trump) no ha hecho por Taiwán todo lo que deberíamos hacer".

La postura es intencionalmente ambigua. En otro pasaje del posteo, enumera: "Apoyamos la Ley de Relaciones con Taiwán, los tres comunicados conjuntos y las seis garantías". Estas son herramientas jurídicas que le dan basamento al incierto punto diplomático en el que se encuentra Estados Unidos respecto del conflicto entre China y Taiwán.

Los Tres Comunicados Conjuntos son una serie de documentos bilaterales firmados entre Estados Unidos y China entre 1972 y 1982. Estos textos constituyen la piedra angular política de las relaciones diplomáticas entre Washington y Beijing, y definieron el complejo andamiaje del estatus internacional de Taiwán. A través de estos textos, Estados Unidos reconoció a Beijing como el único gobierno legítimo de China y "tomó nota" de su reclamo sobre la isla, rompiendo así sus lazos oficiales con Taipéi .

Aunque el tercer documento comprometía a Washington a reducir gradualmente la venta de armas a Taiwán, la Casa Blanca neutralizó este impacto en secreto mediante las Seis Garantías, que aseguraron a la isla que Washington no fijaría una fecha límite para el fin de la venta de armas ni mediaría en las negociaciones entre Taipéi y Beijing. También priorizó su propia legislación interna, que incluye la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979. De este modo, se mantiene un esquema de ambigüedad calculada, que busca evitar un conflicto armado en el estrecho manteniendo el statu quo y sin resignar el comercio.

MB / VR