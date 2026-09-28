RDC: La pelea entre Trump y los medios llegó a la Justicia y alteró la cobertura de la visita de Xi Jinping

La disputa entre Donald Trump y distintos medios estadounidenses escaló durante la visita de Estado del presidente chino Xi Jinping. Un juez federal ordenó restituir temporalmente el acceso a la Casa Blanca de periodistas de CNN, MS NOW y Politico, mientras las principales cadenas de televisión suspendieron parte de su cobertura audiovisual en solidaridad con los medios afectados.

“Hay un período de 14 días”, explicó el corresponsal Norman Powell en Ronda de Corresponsales por +Perfil. En rigor, el juez federal Timothy Kelly dispuso una orden temporal de 14 días para restablecer las credenciales y aceleró el tratamiento del pedido de una medida cautelar más amplia; además, consideró probable que la revocación original hubiera incumplido las garantías de debido proceso.

Las cadenas se solidarizaron con los medios afectados

“La Casa Blanca tiene que justificar fehacientemente que hizo todos los procedimientos legales que tenía que hacer antes de tomar semejante medida”, explicó Powell al describir el eje de la discusión judicial. La administración había argumentado razones de seguridad nacional y cuestionado la cobertura de los tres medios, mientras CNN, MS NOW y Politico denunciaron una discriminación basada en el contenido de sus publicaciones.

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“Dijo que todo este evento de la visita oficial, de la visita de Estado, era algo para las cámaras por lo maravilloso que era”, relató Powell sobre la reacción de Trump. El mandatario cuestionó en Truth Social que las principales cadenas no emitieran la llegada de Xi y describió la ceremonia como un acontecimiento “hecho para la televisión”.

“Fue algo pomposo y muy colorido”, señaló el corresponsal sobre los actos preparados para recibir al mandatario chino. ABC, CBS, NBC y Fox mantuvieron suspendida su participación en el pool audiovisual mientras no estuviera garantizado el regreso de CNN a la rotación habitual, por lo que varias actividades carecieron de las imágenes que normalmente comparten las grandes cadenas.

El debate sobre el derecho a la información

“¿A quién se le está haciendo el boicot?”, preguntó Jorge Elías durante el intercambio, al plantear si la protesta podía terminar afectando también a los ciudadanos interesados en seguir una visita oficial. La medida de las cadenas no implicó dejar de informar sobre Xi, sino suspender temporalmente el mecanismo conjunto mediante el cual las cinco grandes señales producen y distribuyen imágenes presidenciales.

“No, no, no, pero Jorge, la información nunca faltó, la información escrita, la información oral sobre esta visita nunca faltó, lo que faltaron fueron las imágenes”, respondió Powell. Incluso durante la protesta, periodistas continuaron cubriendo los acontecimientos y existieron transmisiones oficiales de la Casa Blanca, aunque varias cadenas decidieron no utilizar ese material como sustituto del registro independiente.

“Afecta mucho más a Trump y su gente que a cualquier ciudadano de Estados Unidos”, consideró Powell sobre las consecuencias del conflicto. La protesta audiovisual terminó precisamente durante una semana en la que Trump buscaba una amplia exposición para la visita de Xi: el pool retomó su funcionamiento el viernes 25 de septiembre, una vez normalizada la participación de CNN.

El antecedente de China y los medios extranjeros

“El gobierno chino ha tenido actitudes bastante negativas respecto de los medios independientes”, señaló Powell al poner la controversia en perspectiva. El corresponsal recordó que Beijing ha mantenido conflictos con medios extranjeros y afirmó que “los ha atacado en muchos casos porque no les ha gustado el tipo de cobertura”.

“Lo que faltaron fueron las imágenes”, sintetizó Powell sobre el episodio en Washington. La disputa dejó así dos discusiones paralelas: los límites legales que enfrenta un gobierno para retirar credenciales de prensa y la capacidad de los propios medios para utilizar su participación en los sistemas de cobertura conjunta como respuesta frente a una restricción que consideran arbitraria.