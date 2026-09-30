Inflación supera previsiones en Francia e Italia y aumenta presión sobre el BCE

La inflación superó las estimaciones en Francia e Italia, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que continúe elevando la tasa de interés.

Los precios aumentaron 3,4% en Francia, el ritmo más rápido en más de dos años, mientras que en Italia avanzaron 4,1%, el mayor incremento desde 2023. La energía siguió siendo el principal factor.

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Los datos del miércoles se conocen después de que España informara un día antes el mayor aumento de los precios en más de tres años. Su lectura de 5% fue más del doble del objetivo de 2% del BCE. En tanto, las cifras regionales de Alemania apuntan a una marcada aceleración de la inflación a nivel nacional.

El fuerte aumento de los costos del petróleo y el gas natural, provocado por el conflicto de siete meses en Medio Oriente, sigue trasladándose a la economía europea, lo que ha llevado al BCE a endurecer la política monetaria y a los gobiernos a ayudar a empresas y hogares que enfrentan facturas energéticas más altas.

Eurostat publicará el viernes las cifras de inflación para el conjunto de los 21 países de la zona del euro, y los economistas estiman que el indicador general alcanzó un máximo de tres años de 3,7%.

El BCE ha elevado los costos de financiamiento dos veces hasta ahora, hasta 2,5%, y los mercados descuentan casi cuatro incrementos adicionales de un cuarto de punto porcentual durante el próximo año. La presidenta de la autoridad monetaria, Christine Lagarde, respaldó el lunes una “respuesta mesurada según corresponda para mantener la inflación bajo control”. Sin embargo, advirtió que la venta global de bonos limitará los precios y el crecimiento.

Lo que dice Bloomberg Economics:

“El repunte de la inflación en Francia está cobrando impulso, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los combustibles y el gas. Parte de la presión también se está trasladando a los servicios, especialmente al transporte, mientras que los precios de los alimentos aumentaron tras las olas de calor. Sin embargo, las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo moderadas, ya que el crecimiento francés permanece muy por debajo de su potencial”. —Jean Dalbard.

De aumento en aumento

Los datos de Francia mostraron que la mayor parte de la presión sigue proviniendo de los costos de la energía, que aumentaron 21,2% interanual en septiembre. Esto coincide con la opinión de los responsables de la política monetaria del BCE, que señalan que los efectos de segunda ronda aún no se han manifestado.

Aun así, la inflación del sector servicios de Francia se aceleró a 2,2% desde 1,9%, mientras que la de los alimentos aumentó a 1,5% desde 1,1%, debido al encarecimiento de los productos frescos.

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Los bonos franceses recortaron sus ganancias, ampliando en un punto básico, hasta 120 puntos básicos, la prima del rendimiento a 10 años frente a sus pares alemanes, considerados más seguros. Es el nivel más alto desde 2012, aunque el movimiento está vinculado principalmente a las dificultades fiscales del país.

Francia ha registrado aumentos de precios más lentos que otros países europeos, en parte porque la energía nuclear cubre una gran proporción de sus necesidades energéticas y porque la economía se ha visto lastrada por las olas de calor y la incertidumbre política y presupuestaria.