El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes, pero no pudo evitar una nueva caída de las reservas

El Banco Central compró US$ 70 millones de dólares este martes 29 de septiembre, aunque las reservas internacionales cayeron a US$ 47.482 millones de dólares. Aunque la autoridad monetaria realizó una compra muy por encima del promedio, septiembre cerraría con el menor nivel de adquisiciones en lo que va de 2026.

La autoridad monetaria compró el monto diario más elevado desde el 28 de agosto, cuando sumó US$ 82 millones. El BCRA lleva acumulados US$ 313 millones en el noveno mes del año, lo que la ubica por debajo de los US$ 768 millones que compró en agosto.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el Central incorporó US$ 14.408 millones al stock de reservas internacionales. La cifra ya excede la meta anual de US$ 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El ritmo de intervención se moderó en agosto. Durante ese mes, la autoridad monetaria compró US$ 768 millones, el registro mensual más bajo de 2026.

El monto contrastó con los US$ 2.162 millones de julio, los US$ 1.418 millones de junio, los US$ 2.596 millones de mayo, los US$ 2.769 millones de abril, los US$ 1.671 millones de marzo, los US$ 1.557 millones de febrero y los US$ 1.158 millones de enero.

Las razones de la desaceleración de las compras en septiembre

Los bancos ofrecieron menos dólares en agosto: las entidades vendieron US$ 225 millones, contra US$ 783 millones en julio y US$ 946 millones en junio.

A eso se sumó que la formación de activos externos apenas cedió, de US$ 1.900 millones a US$ 1.800 millones, pese a que ya no incidía el pago del aguinaldo.

Según la explicación oficial, la menor incorporación de divisas respondió tanto a las condiciones del mercado cambiario como a la estacionalidad, que redujo la liquidación del sector agroexportador.

El BCRA sostiene que no buscará acelerar las compras si no aparecen excedentes genuinos de oferta y descarta intervenciones destinadas a modificar la cotización.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, señaló que "el ritmo de acumulación mensual muestra un freno marcado frente a mayo y junio. La desaceleración respondió a la caída del superávit comercial. Las exportaciones registraron menores liquidaciones y los bancos privados aportaron menos divisas. Además, la demanda de dólares para atesoramiento se mantuvo en niveles elevados cerca de US$ 1.800 millones. El mercado prevé menor oferta financiera para las próximas semanas".

Divisas

Este martes, el dólar mayorista perdió $2,5 hasta los $1.522 y mantuvo la presión por encima de la franja de los $1.520. Se ubicó más de 26% por debajo del techo de la banda cambiaria de $1.918,07.

En el segmento minorista, el dólar se sostuvo en $1.545 para la venta en el Banco Nación, lo que llevó al dólar tarjeta a $2.008,5. En el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras, alcanza los $1.546,17.

Entre los dólares paralelos, el MEP se ubica en torno a los $1.546,31, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) lo hace cerca de los $1.614,21.

LM