Afredo Zaiat: "El Rigi como las privatizaciones de los 90 generaran conflictos en un cambio de ciclo político"

Alfredo Zaiat analizó el escenario económico argentino y advirtió sobre las consecuencias que podría dejar el esquema impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con especial foco en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En diálogo con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el periodista y economista sostuvo que el modelo está generando una economía de enclave, con crecimiento concentrado en sectores como la energía y la minería mientras atraviesan dificultades la industria, el comercio y la construcción.

Zaiat también planteó un paralelismo entre el RIGI y las privatizaciones de la década de 1990 y señaló que las condiciones otorgadas a las grandes inversiones podrían convertirse en un problema para futuros gobiernos que busquen modificar ese esquema. En ese sentido, habló de una posible “trampa” vinculada con los contratos, los tribunales internacionales y la pérdida de soberanía económica, al tiempo que describió la situación actual como una “implosión” caracterizada, entre otros factores, por el pluriempleo, el deterioro de la actividad y el impacto social.

Alfredo Zaiat es un periodista licenciado en Economía, graduado en la Universidad de Buenos Aires, conduce el emblemático programa radial Cheque en Blanco y se desempeña como columnista en diversos medios nacionales como Futurock y Cenital. Recibió el Premio Konex, Diploma al Mérito en 2017, como uno de los mejores analistas económicos de la década en la Argentina. Es autor de obras de divulgación económica como "¿Economistas o astrólogos?" del año 2005, "Economía a contramano" de 2012 y "Amenazados: el miedo en la economía" de 2015.

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Muy buenos días, Alfredo. Jorge Fontevecchia te saluda. No sé si hay un día más especial que este para hablar con vos, porque, de alguna manera, lo que los datos económicos en su conjunto y algunos políticos como resultado de los económicos vienen mostrando, de una pérdida de confianza en lo del Instituto de Di Tella en el gobierno, el aumento del riesgo país, desconfianza en los mercados, desconfianza de los ciudadanos y datos concretos como el EMAE, caída del Producto Bruto, caída del consumo, caída de la inversión. Bueno, todas estas cosas que hoy la realidad empieza a documentar es lo que vos venías anunciando hace uno, dos y casi podríamos decir tres años. Creo que 35 meses llevamos de Milei. Pero, de cualquier forma, ahora que los hechos se producen, escuchar tu voz y reinterpretarlos termina siendo aún más útil. Así que te escuchamos con mucha atención.

Buen día, Jorge, y gracias por la presentación. Es un nuevo fracaso, un fiasco de una estrategia económica que en Argentina no es novedosa. La verdad que esto ya se aplicó, solamente que esto ha tenido una velocidad vertiginosa en términos de caída. Yo creo que esa caída incluso es más pronunciada que la que muchos están analizando. Vos sabés, hay una idea, hay una idea de que la economía corre a dos velocidades. En realidad, es el efecto de una economía de enclave. Y lo que tenés es una destrucción generalizada de gran parte de la economía, industria, comercio, construcción, como los más emblemáticos, y solamente están creciendo, no algunos sectores, una economía de enclave, que es energía y minería, que está destinada exclusivamente a la producción de materias primas, pero para la exportación casi sin ningún encadenamiento productivo a nivel local. Entonces, esto genera una situación que ya no es solamente decir: “Ah, bueno, hay otro que avanza y otro que no avanza”, porque esto está estudiado, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Entonces, la economía de enclave no genera y no deja riqueza, ni genera empleo a nivel del país. Entonces, lo que se encuentra, a diferencia de otros procesos que tienen la misma matriz, esto de una velocidad de destrucción mayor.

A ver, la economía de enclave sería como en la época colonial, la descarga de materias primas en África o América Latina. Ese sería el punto. Potosí, por ejemplo.

Sí. Por ejemplo, a nivel de referencia en Argentina, tenés que ir al comienzo del siglo pasado, cuando es, por ejemplo, La Forestal. La experiencia de La Forestal, que era de la producción, obviamente forestal, en sectores donde tenías una construcción y generación de riqueza vinculada con la producción forestal. Bueno, y si era la producción, no quedaba nada y quedaba simplemente destruida la zona. Incluso con una situación vinculada que no generaba empleo y el que generaba era de una calidad muy baja, con ingresos muy bajos. Bueno, eso no es generación de riqueza.

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Alfredo, ¿qué imaginás que va a pasar con el RIGI si no gana el Gobierno las elecciones del año próximo? Porque la gran mayoría de las inversiones tienen un tiempo para realizarse. O sea, haber tenido aprobado un plan de inversión no quiere decir que luego se vaya a realizar. Se va, creo que la obligación de realización de los, hasta por el momento, 100 mil millones de dólares de anuncios potenciales del RIGI, no sé si se van a terminar llevando adelante el 5 o el 10% en el período de Milei. ¿Qué imaginás que sucederá después?

Mirá, eso... Es un gran interrogante, porque está bien, como vos lo planteás, hay muchos anuncios, hay desembolsos que son, la verdad, en cuenta gotas. Si uno ve desde el comienzo de este gobierno hasta ahora, la inversión extranjera directa es negativa, está vinculada con el RIGI, ni llega a mil millones de dólares a nivel de desembolso. Y vos sabés que el tema de los anuncios de inversiones no es que van a venir todos esos dólares. Porque en el mejor de los escenarios es que las ganancias que generan son en parte reinvertidas y otras son remitidas al exterior. ¿Qué es lo que puede pasar con este régimen? Si lo pensás en términos políticos, va a ser una gran trampa para cualquier gobierno que quiera avanzar sobre esos sectores. No sobre los proyectos en sí, porque desmontar esa estructura puede generar juicios en contra. Y porque se ha cedido, antes hablaban de soberanía, acá se ha cedido la soberanía económica, la soberanía vinculada con la jurídica, a partir de que queda en los tribunales internacionales. Uno puede simplemente plantear como hipótesis la posibilidad de negociaciones individuales con cada uno de los adjudicatarios. Pero bueno, te imaginás que eso es una situación bastante compleja. Pero es parte de esas trampas que dejan este tipo de proyectos a cualquier gobierno que plantea un horizonte de desarrollo.

Acá nos decía la producción, que recordaba que en el caso de La Forestal no solamente terminó devastado el terreno, sino terminó con una masacre, una revelación muy importante de parte de los operarios que quedaron desempleados a partir de que se terminó con La Forestal. ¿Imaginás un escenario donde haya algo parecido a lo del 2001-2002?

Lo que yo estoy observando, mirá, cada una de las crisis grandes que yo puedo registrar, que es... Si querés, si podés empezar la del Rodrigazo, podés seguir con la del 89, con la del 2001. Cada una tiene una expresión diferente en las crisis. Y yo creo que ahora ya se está reflejando cuál es la manifestación de la crisis actual, que yo no llamo de explosión, sino de implosión. Y con dos referencias solamente, obviamente que es mucho más amplio. Pero una de las referencias de la implosión es el pluriempleo. ¿Qué significa? La plata no me alcanza, entonces tienen uno, dos, tres trabajos para tratar de llegar a niveles de subsistencia. Por consiguiente, quedan agotados. Es un sector de la sociedad, y no es poco, son casi dos millones y medio de personas que tienen pluriempleo, están agotados. Entonces no tienen capacidad ni de organización, ni, si querés, de movilización. Y la otra, que es más dramática, que no es tratada con, para mí, la suficiente intensidad y profundidad, que es el tema de la salud mental del sector de la población, llegando a un extremo, que eso se refleja en mayor estrés, en angustia, en depresión, y llegando al mayor extremo, que es el tema de los suicidios, que están creciendo. E incluso hay datos, y solamente aquí estoy repitiendo, de la provincia de Buenos Aires, que hay más muertos por suicidios que por accidentes viales. Esa es la implosión. Esto es lo que está pasando en la sociedad argentina hoy.

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A ver, y vos lo que imaginarás sería una situación equivalente: que las privatizaciones de los 90 son equivalentes al RIGI de esta tercera década del siglo XXI, y que lo que va a pasar es muy parecido a lo que pasó luego de los 90, en juicios, renegociaciones, acuerdos, sobre lo que todavía hoy, como tenemos en el caso de Aerolíneas, la espada de Damocles sobre la cabeza. ¿Creés que el aprendizaje de lo que pasó con los juicios en el CIADI va a generar que un eventual gobierno no proclive al RIGI negocie, pero cumpla los contratos, para decirlo de alguna manera?

Y uno puede plantear esa hipótesis. Esa sería la hipótesis, si querés, más optimista. Yo creo que hay un aspecto que merece mencionarse, porque en esa comparación con los 90, es que el mundo está cambiando, la geopolítica está cambiando, y yo creo que ahí es como puede intervenir en forma inteligente un futuro gobierno para tratar de conseguir aliados que puedan mejorar. Uno, la relación con el FMI, que es el otro inmenso gran condicionamiento que tiene la economía argentina, teniendo una deuda de 60.000 millones de dólares solo con el FMI, y la otra son los abusivos beneficios fiscales, aduaneros, económicos, financieros que tienen los proyectos del RIGI. Me parece que ahí hay que empezar a buscar. No solamente esas negociaciones individuales, sino más como una cuestión estratégica. Porque acá quiero incorporar un elemento adicional. Antes mencionaba La Forestal, algo en términos históricos: lo que el gobierno de Milei, en esta decisión de alianza incondicional y subordinada con Estados Unidos, es otro de los grandes errores históricos, que marca el recorrido argentino. La anterior fue, para hacer una referencia, 1932, el pacto Roca-Runciman, que era precisamente ese alineamiento y subordinación de Argentina a un imperio en retroceso, que era Gran Bretaña, y hoy se está dando con Estados Unidos. Esto no significa ignorar y retirarse de las relaciones. Sino es la de tener una estrategia multilateral e inteligente pensando en la Argentina, más cuando el mundo, cualquiera que estudie, lee qué es lo que está pasando a nivel internacional, hay una lenta pero persistente giro hacia Eurasia a nivel geopolítico, económico. Y entonces... Ahí es donde, para mí, la Argentina, en un bloque regional, tiene, por lo menos, yo pongo como hipótesis, la posibilidad de tratar de amortiguar los costos ineludibles de una herencia terrible que va a dejar el gobierno de Milei.

Alfredo, ¿y cómo ves que llega a 2027 la economía? ¿Cómo te imaginás? Estuvimos hablando de un post-Milei, es decir, 2028, o sea, 10 de diciembre de 2027. ¿Cómo imaginás que es el tránsito de aquí hasta las elecciones en términos económicos?

Si no cambia nada, si no hay ningún tipo de señal para tratar de mejorar o tratar de encender un poquitito los motores tradicionales de la economía argentina, va a llegar a una situación de estancamiento y, en el peor de los casos, de recesión. Por lo pronto, lo más probable, ya todos lo están diciendo, es que la Argentina entre en recesión. Y, por consiguiente, si no hay ningún elemento que trate de salir de la recesión, y para eso se necesitan medidas contracíclicas, no de mayor ajuste, como está planteado en el presupuesto 2027, vos vas a tener una situación dramática vinculada con el tema del empleo y la actividad económica.

¿O sea, imaginás que va a seguir empeorando?

No, y el reflejo se está dando en el sistema financiero. Lo que pasa es que los financieros piensan, y políticamente, ideológicamente, están de acuerdo con un gobierno como el de Milei, para ponerlo en términos así amplios. Incluso sectores amplios del poder económico. Ahora bien, después ven y dicen: bueno, ¿va a tener los dólares para pagar la deuda? Bueno, el Banco Central dejó de comprar dólares en cantidad justo hace dos meses. A partir de ahí, el riesgo país empezó a subir. A la vez, ¿puede estar colocando deuda a nivel local en dólares? No, dejó de colocar los llamados Bonares. Y después, la deuda en pesos, que obviamente uno puede decir no va a haber problemas para la deuda en pesos, porque tiene la posibilidad de emitir. Pero ¿qué es lo que plantea Milei dentro de los ajustes? Es que no va a haber ningún tipo de vinculado con la expansión monetaria. Y, a la vez, la economía en recesión, o sea que tenés menos ingresos por el lado de la recaudación. Bueno, esto es lo que explica lo que hoy se ha adelantado: una incipiente corrida contra los activos argentinos, títulos públicos, acciones, y una mayor demanda de cobertura cambiaria.

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Alfredo, nuevamente, vuelvo al comienzo agradeciéndote este tiempo. Para con nosotros fuiste una especie de pitonizo hace casi tres años. Espero siempre que te equivoques, pero no...

Pero te digo, Jorge, viste cuando me presentaron, yo, mi primer libro fue ¿Economistas o astrólogos? Yo no pienso que el economista tiene la bola de cristal, sino que lo que yo aplico es la idea, para hacerla muy sintética y no robarte tiempo, que es economía política. Y la economía política se nutre, obviamente, del cuerpo madre, del pensamiento económico, pero de la historia, de la filosofía, psicología, sociología. Y la historia es una herramienta fundamental para tratar de entender el presente y, en todo caso, pensar el futuro. Y la historia argentina te mostraba qué es lo que pasó durante el proceso militar con la política económica de Martínez de Hoz, qué pasó durante los 90. Y, pero no había que alejarse mucho más, sino lo que fue el proceso durante Macri. Y, bueno, Milei repitiendo eso, y, bueno, no había que ser adivino.

Alfredo, muchísimas, muchísimas gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Un abrazo grandote.

Bárbaro, igualmente para vos y todo el equipo.



LMM