En París, Luis Caputo buscó despejar dudas sobre el futuro político ante inversores

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó transmitir previsibilidad a los inversores reunidos en París y defendió el rumbo económico del Gobierno, con eje en el equilibrio de las cuentas públicas, la desaceleración de la inflación y la llegada de nuevas inversiones.

Durante la apertura de Argentina Week París, el funcionario sostuvo que la Argentina atraviesa “un punto de inflexión” y planteó que el principal riesgo para quienes analizan ingresar al país no está asociado al calendario electoral, sino a quedar afuera de una oportunidad de inversión que, según su visión, se encuentra actualmente abierta.

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Caputo aseguró que el Gobierno logró resolver, según su propia caracterización, “la peor herencia económica de la historia argentina” y remarcó que lo hizo “respetando la santidad de los contratos y salvaguardando los derechos de propiedad privada”. En ese sentido, afirmó que la Argentina se encamina a tener cuatro años consecutivos de superávit financiero, lo que presentó como uno de los principales cambios estructurales de la actual administración.

El ministro también hizo referencia a la evolución de la inflación. Según señaló ante los inversores, el proceso permitió llevar la variación de precios desde niveles de 1,5% diarios hasta una cifra similar en términos mensuales. “Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero es un muy buen logro”, sostuvo.

Uno de los ejes de su presentación fue el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI). Caputo indicó que los proyectos ya aprobados representan US$ 56.000 millones, mientras que existen otros US$ 150.000 millones que se encuentran a la espera de aprobación. El funcionario también destacó el desempeño del sector externo y afirmó que la balanza comercial alcanzó un máximo histórico y que, con datos acumulados hasta agosto, se ubicó 250% por encima del mismo período del año anterior.

Para el titular del Palacio de Hacienda, estos resultados contribuyen a generar estabilidad macroeconómica. En su exposición, destacó la combinación de equilibrio fiscal, una política monetaria restrictiva y un mayor ingreso de dólares, factores que, según explicó, permiten sostener tanto el ahorro en moneda extranjera como el pago de dividendos por parte de las empresas y las importaciones.

La mirada de Caputo sobre las elecciones

Ante los inversores, Caputo también se refirió al escenario electoral del próximo año. El ministro aseguró que el Gobierno no espera que se concrete el escenario negativo que, según planteó, aparece en parte de las lecturas periodísticas, aunque aclaró que la administración se prepara “como si estuviéramos equivocados”.

“Tenemos que hacerlo, esa es nuestra responsabilidad”, afirmó. En paralelo, mencionó la existencia de distintos instrumentos que funcionan como mecanismos de respaldo, entre ellos los swaps con China y Estados Unidos y el mercado de futuros.

El funcionario cerró su presentación con una definición dirigida especialmente a los potenciales inversores: “El riesgo no está en las elecciones sino en perderse la oportunidad de invertir en Argentina”. Caputo planteó que el país cuenta con recursos vinculados a alimentos, energía, minerales críticos y capital humano y sostuvo que el objetivo del Gobierno es que el sector privado tenga un rol central en el desarrollo de esas oportunidades.

“La oportunidad es ahora”, afirmó el ministro, antes de remarcar que el Gobierno busca desplegar el potencial productivo del país y llevar a la Argentina nuevamente a una posición de liderazgo en la economía global.

FN