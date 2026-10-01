Anuncios en París y la contracara en IDEA: empresas desactivan inversiones ante la incertidumbre electoral

“Hay empresas que en marzo o abril de este año entraron en lo que podemos llamar un modo electoral”, graficó una voz del sector privado con terminales en gran parte de las empresas presentes en el Coloquio de IDEA de Mar del Plata. En un escenario de caída de la actividad y estadísticas que están por confirmar una recesión, las decisiones de negocios están plagadas de incertidumbre ante una certeza: la volatilidad financiera y política será alta. En París, al contrario, hay anuncios en sectores redituables y estratégicos, aunque los dólares llegarán más adelante. El voto del círculo rojo es la estabilidad y advierte que el modelo económico no garantiza que esté terminada la lógica del péndulo.

En los pasillos del hotel Sheraton de Mar del Plata durante el evento empresarial encontrar una respuesta a qué tiene que cambiar el Gobierno del programa para llegar a las elecciones con un repunte productivo era una tarea infructuosa. La respuesta más repetida fue mover el dólar, pero sin un efecto tan claro sobre qué podría pasar. “Ya no hay chance de sacar el cepo a las personas jurídicas, era en enero o febrero apenas pasadas las elecciones 2025. Hoy viene una empresa a pedir USD 500 millones en el mercado oficial y las consecuencias son un desastre”, graficó el CFO de una firma de servicios. Poner un crawl que acompañe la inflación también tendría sus efectos en el consumo, que ya contraído, son más graves las consecuencias para los ingresos que empiezan a pesar en las encuestas, explicó a PERFIL.

El principal temor es que se repita un esquema como el que ocurrió el año pasado durante las legislativas: que ante turbulencias cambiarias la política monetaria vuelva a una lógica de ahogo contractivo. “La situación de las tasas tiene a muchas firmas en ahogo financiero y más contracción de pesos podría empeorar ese panorama”, indicó un consultor económico que anticipó un 2027 con un “vendaval” de cierres.

Proyecciones a la baja y freno inversor

Con esa nube de dudas enfrente, hay sectores que recortaron sus proyecciones de crecimiento. Por ejemplo, la industria automotriz pasó de esperar una producción de más de 600 mil unidades a 530 mil para todo el 2026, y para el 2027 el pronóstico es conservador y la cifra del año en curso se repetiría. Lo mismo pasa con las inversiones: “Todo lo que no se invirtió hasta ahora, no se va a invertir”, planteó un empresario de la economía real.

Las inversiones que si se anuncian pasan por el Argentina Week en París. Desde allí, la empresa francesa Total Energies presentó una cartera de proyectos por cerca de USD 10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en Argentina, con iniciativas tanto en Vaca Muerta como en el segmento costa afuera.

Los empresarios del Coloquio de IDEA apoyaron el modelo, pero ya empezaron a animarse a plantear límites al plan económico

La confianza sobre cuánto y cómo puede accionar el Gobierno no está. El ministro de Economía, Luis Caputo, niega que puedan existir turbulencias cambiaras en 2027 y que afirmó que tiene USD 75.000 millones para activar en una eventualidad de esas características, el consenso era que el número es “engañoso”. El escenario más positivo que compartían entre los encuestados por este medio entre los distintos paneles del Coloquio, es el de un equipo de gestión “pragmático” para el siguiente año. “La limitación es Milei”, planteó el consultor financiero.

Los límites del modelo y la heterogeneidad sectorial

En términos de modelo económico, los líderes de las empresas más importantes del país se encuentran en un punto: la estabilidad. La macro “ordenada”, la inflación con calma relativa y un Estado gastando de forma “responsable” es lo deseado. El jefe del Ejecutivo puede continuar ese camino, pero tampoco es la “garantía”. Los datos de la actividad económica con una contracción del 2,6% en julio, el recorte de la proyección del JP Morgan al 1,5% de crecimiento del PBI y el ojo sobre sectores que tienen la capacidad instalada de la industria por debajo del 40% dibujan un panorama que ante los ojos corporativos le marcan un límite al modelo económico.

En sectores puntuales como la energía y la minería hay optimismo mientras que otros, más ligados a los servicios, afirman que existe cierta estabilización en niveles inferiores a los de años anteriores. En el caso del consumo o de la industria pesada no encuentran una demanda que permita hablar de una recuperación sostenida.

La excepción del conocimiento y el clima político

La situación de la Economía del Conocimiento, con varios representantes presentes en IDEA, es una isla aparte. En los primeros seis meses del año, las exportaciones alcanzaron los USD 10.493 millones anualizados, lo que representa un crecimiento del 10,2% interanual y un récord histórico, según difundió la Argencon. En términos de empleo, pudieron mantenerse, y por ahora la incertidumbre electoral no es un problema, porque la demanda de Inteligencia Artificial crece de forma exponencial. En conversación con este medio una fuente de ese mundo graficaba: “La ley de Economía del Conocimiento hace que las empresas prefieran el trabajo argentino por sobre el resto. En la región, varios países avanzaron en ese sentido. Sin esa normativa, no estaríamos tan igualados”.

En el Coloquio de IDEA, Milei pidió paciencia a los argentinos: "Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”

La premisa, en general, es mantener el camino del equilibrio, pero no está claro que sea con Milei. “Acá lo que prima es un mileísmo sin Milei”, planteó una voz del sector energético que salía de escuchar la entrevista por videollamada del Presidente. Fue uno de los momentos más destacados del primer día del evento, por su extrañeza, con aplausos de compromiso y murmullos ante el entredicho que mantuvo el mandatario con el periodista José del Río en el escenario por temas ajenos a la economía. “Molestó, incluso, que estuviera en remera. Acá todos usan traje y corbata”, planteó una fuente.