El FMI respaldó el rumbo económico de Milei pero pidió que el crecimiento también alcance a los trabajadores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó un nuevo respaldo al programa económico aunque pidió que el crecimiento económico se expanda al resto de los segmentos productivos.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, expresó: “Vemos que Argentina ha hecho un progreso muy significativo en pos de restaurar la estabilidad macroeconómica en un entorno de muy alta deuda e inflación disparada”, recordó la vocera.

Y añadió: “En ese sentido hemos visto un gran declive en la inflación, se han reforzado la posición externa y las reservas y hemos visto mayor disciplina fiscal y un avance hacia el superávit fiscal.Todas estas consideraciones son la base para un crecimiento sostenible en Argentina”.

Según Kozack, el FMI y el Gobierno coinciden sobre dos puntos en el aspecto del crecimiento. El primero el trabajo para fortalecer verdaderamente la resiliencia de Argentina necesita continuar. "Y el otro reconocimiento conjunto es que es importante garantizar que el crecimiento, que hasta ahora ha estado muy concentrado en los sectores de energía, minería y agricultura, se amplíe y se distribuya de manera más uniforme entre los sectores de la economía, pero también entre los trabajadores”, añadió.

Misión cumplida

La vocera reiteró que “una misión técnica liderada por Joyce Wong visitó Buenos Aires del 21 al 29 de septiembre” y agregó que “seguirán las conversaciones a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo a nivel de staff para la tercera revisión”.

En consecuencia, Kozack se abstuvo de hacer consideraciones sobre el resultado de la auditoría.

La vocera subrayó que “el foco actual de las conversaciones y los detalles del programa se centran en cómo Argentina puede consolidar la victoria en cuanto a la estabilización y extender esos logros”.

Para ello, indicó que se “requiere mayor inversión para apoyar un crecimiento económico perdurable, la creación de empleo y mejorar las oportunidades del pueblo”.

LM