El riesgo país supera los 630 puntos mientras Milei busca inversiones en Francia

Los mercados argentinos arrancan octubre bajo presión y profundizan el mal clima que dejó septiembre para los activos locales. La tensión financiera se da mientras el presidente Javier Milei y el equipo económico desarrollan en París, Francia, una agenda orientada a atraer inversiones y mostrar las oportunidades de negocios que ofrece la Argentina.

El S&P Merval cae 2,4%, con fuertes bajas entre las acciones líderes, mientras los ADRs argentinos retroceden hasta 5% en Wall Street. En el segmento de renta fija, los bonos soberanos también operan en terreno negativo y el riesgo país llega a 635 puntos básicos, en una jornada marcada por la mayor aversión al riesgo sobre los activos argentinos.

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A nivel local, el S&P Merval arranca el mes a la baja. El selectivo se desploma 2,4% a 119.727.298,430 puntos básicos. Las principales bajas son para Telecom (-4,8%), Grupo Financiero Galicia (-4,3%), y Banco BBVA (-4,2%). Los ADRs, en tanto también registran fuertes bajas, las centrales: Banco BBVA (-5%), IRSA (-5%), y Grupo Financiero Galicia (-5%).

Durante septiembre, el S&P Merval cayó 7,1% en pesos, mientras que, medido en dólares, la pérdida rondó el 8,5%. Además, de los 19 papeles relevados, 18 terminaron el mes en baja y solo Metrogas consiguió cerrar en terreno positivo.

En ese contexto, los bonos que más caen durante el primer día hábil de octubre son el Global 2046 (-1,4%), y el Bonar 2035 (-1,2%). Por su parte, el riesgo país arranca el mes al alza y llega hasta los 635 puntos básicos.

Javier Milei busca atraer inversiones en París

El presidente Javier Milei participa en París de actividades junto a funcionarios, empresarios y representantes del sector privado en el marco de la Argentina Week, con el objetivo de promover proyectos de inversión, en particular en sectores estratégicos como energía y minería.

En ese marco, ante algunos de los principales inversores de Europa, en el Château de la Muette, sede de la OCDE, el presidente argentino insistió en que se encuentra preparado para enfrentar turbulencias económicas el año electoral, donde buscará su reelección.

"Estamos bien armados para enfrentar los intentos desestabilizadores", afirmó y que el Gobierno cuenta para eso con "una bazuca" que sumar 75.000 millones de dólares, y que en consecuencia, si reelige en 2027, el 2028 "va a ser el mejor año de la historia".

"Sabemos que en el la Argentina, los períodos electorales son temporadas de maniobras desestabilizadoras. Por eso dedicamos todo este año a prepararnos con una bazuca de dólares", afirmó el Presidente. Enumeró: “20.000 millones de dólares de compra de reservas. 20 mil millones de dólares del swap con Estados Unidos, 20 mil millones de dólares del swap con China, 15.000 millones de dólares disponibles en la posición de futuros”.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 1 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

En la primera rueda de octubre, el dólar mayorista opera en $1.523. De esta manera, el oficial viene de acumular durante el mes un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación superior al 1,7% registrado en agosto.

Por su parte, el dólar blue opera el jueves a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta. En septiembre acumuló un incremento de apenas $5, equivalente al 0,3%, y la brecha con el mayorista terminó en torno al 2,8%. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.548,89, mientras que el contado con liquidación (CCL) abre cerca de $1.623,45.

El Banco Central compró US$ 160 millones y las reservas terminaron septiembre en el nivel más bajo en tres meses

En la última jornada de septiembre, el Banco Central concretó la compra de US$ 160 millones, el monto más alto del mes para engrosar las reservas. A pesar de este ingreso, las reservas retrocedieron casi US$ 1.400 millones.

Con la tercera rueda consecutiva de adquisición de divisas, la autoridad monetaria acumuló US$ 473 millones en veinte ruedas, con un promedio de 23,65 millones. Se trata del monto más bajo desde que comenzó el programa de acumulación de reservas. Desde que comenzó el año, el Central lleva comprados US$ 14.568 millones.

Las reservas terminaron septiembre en US$ 46.090 millones, con una caída intradiaria de US$ 1.392. La abrupta retracción se debe movimientos típicos del último día hábil del mes, que se revierten en la jornada siguiente.

En el mes, las reservas se redujeron US$ 2.162 millones, alcanzando el más bajo desde el 30 de junio pasado cuando sumaron US$ 44.870.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,17% mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,31%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,02% a la baja.

Los principales índices de Wall Street cerraron septiembre de manera mixta. Si bien el Nasdaq subió 1,86%, el S&P 500 cayó 0,45%, mientras que el Dow Jones bajó 4%.

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,65%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,30% y el CAC francés acompaña con -0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 1,23%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,37%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,95% y el Nikkei 225 japonés aumentó 3,43%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 2,8% hasta US$ 100,82 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1%, hasta los US$ 91,3 el barril.

FN