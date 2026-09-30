Los mercados argentinos operan con un tono más favorable este miércoles, en línea con una jornada de avances para los principales índices de Wall Street. El S&P Merval sube 0,3% hasta los 2.790.616 puntos, mientras que su versión en dólares avanza 0,2% y encadena su segunda rueda consecutiva al alza.

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En el segmento de acciones argentinas que cotizan en Nueva York, los ADRs muestran mayoría de subas de hasta 1%, lideradas por Central Puerto y Grupo Supervielle.

En renta fija, los Bonares operan mayormente en terreno positivo y todos los bonos Globales registran avances. En este contexto, el riesgo país sube levemente hasta los 609 puntos básicos.

Repunte en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval sube 0,3% a los 2.790.616,020 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 0,2% hasta los 1.726,80 puntos y anota su segunda rueda al alza.

En tanto, los ADRs argentinos registran mayorías de subas por hasta 1% liderados por Central Puerto y Grupo Supervielle. En el otro extremo, Cresud lidera las pérdidas con un retroceso del 0,8%.

En ese contexto, los Bonares anotan mayoría de subas y todos los Globales se tiñen de verde. Las ganancias están lideradas por el Bonar 2030 (+0,99%), el Global 2046 (+0,59%) y el Global 2038 (+0,55%). Por su parte, el riesgo país sube levemente hasta los 609 puntos básicos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 30 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, opera en $1.517, lo que marcaría su tercera baja consecutiva.

Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.541, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.622.

La cuenta corriente tuvo un superávit de US$ 2.214 millones en el segundo trimestre

La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de US$ 2.214 millones en el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este resultado se explicó por los saldos positivos obtenidos en el balance comercial de bienes de US$ 9.293 millones y en el ingreso secundario de US$ 1.055 millones, que fueron parcialmente compensados por los saldos negativos registrados en el ingreso primario de US$ 6.032 millones y en la balanza de servicios de US$ 2.102 millones.

El número muestra una gran mejora respecto al segundo trimestre de año anterior, periodo en el que se registró un déficit de US$ 2.452 millones.

El Banco Central hizo la mayor compra de dólares del mes, pero no pudo evitar una nueva caída de las reservas

El Banco Central compró US$ 70 millones de dólares este martes 29 de septiembre, aunque las reservas internacionales cayeron a US$ 47.482 millones de dólares. Aunque la autoridad monetaria realizó una compra muy por encima del promedio, septiembre cerraría con el menor nivel de adquisiciones en lo que va de 2026.

La autoridad monetaria compró el monto diario más elevado desde el 28 de agosto, cuando sumó US$ 82 millones. El BCRA lleva acumulados US$ 313 millones en el noveno mes del año, lo que la ubica por debajo de los US$ 768 millones que compró en agosto.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el Central incorporó US$ 14.408 millones al stock de reservas internacionales. La cifra ya excede la meta anual de US$ 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ritmo de intervención se moderó en agosto. Durante ese mes, la autoridad monetaria compró US$ 768 millones, el registro mensual más bajo de 2026.

El monto contrastó con los US$ 2.162 millones de julio, los US$ 1.418 millones de junio, los US$ 2.596 millones de mayo, los US$ 2.769 millones de abril, los US$ 1.671 millones de marzo, los US$ 1.557 millones de febrero y los US$ 1.158 millones de enero.

La economía de Estados Unidos creció más de lo previsto

La economía de Estados Unidos creció más de lo estimado en el segundo trimestre, mientras la inflación se mantuvo estable en agosto y la creación de empleo privado repuntó durante septiembre, según informó la Agence France-Presse (AFP).

El Departamento de Comercio revisó este miércoles al alza el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el 2,2%, mientras el índice de precios PCE se mantuvo en 3,4% interanual, en momentos en que la Reserva Federal sigue de cerca la evolución de los precios y del mercado laboral para definir sus próximos movimientos de tasas.

La revisión del PIB implicó una mejora de 0,7 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior para el segundo trimestre. De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA), el avance estuvo impulsado por el gasto de los consumidores, la inversión y las exportaciones, mientras que las importaciones —que se restan en el cálculo del producto— también aumentaron.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,46%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,90%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,03% al alza.

En la última jornada del mes, los principales índices de Wall Street cierran septiembre de manera mixta: el Nasdaq sube 2,4%, el S&P 500 retrocede -0,07%, mientras que el Dow Jones baja 4,1%.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,54%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,50% y el CAC francés acompaña con -0,78%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,10%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,37%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,31%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 0,48% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,16%.

El crudo Brent —de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina— sube 2,6% hasta US$ 98,7 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,2%, hasta los US$ 91,3 el barril.

FN