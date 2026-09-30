A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 30 de septiembre

El dólar blue hoy cotiza este miércoles 30 de septiembre a un valor en el mercado de $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 30 de septiembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 30 de septiembre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 30 de septiembre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.546,70 para la compra y $1.548,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 30 de septiembre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 30 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 30 de septiembre a $1.615,30 para la compra y $1.616,30 para la venta.

“Es un viento a cola que viene bien”: en RDEco analizaron cómo influye el precio del petróleo en los proyectos de Vaca Muerta

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 30 de septiembre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este miércoles 30 de septiembre en $1.611,40 para la compra y $1.617,07 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 609 puntos básicos este miércoles 30 de septiembre.