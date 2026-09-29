Anuncian bono de $2.400.000 para los empleados públicos de Santiago del Estero

El gobierno de Santiago del Estero pagará un $2.400.000 a los empleados públicos, según anunció hoy el gobernador santiagueño, Elías Suárez. También recibirán un bono los beneficiarios de planes de emergencia, los de tarjetas sociales y tarjetas para celíacos.

El anuncio de Suárez se realizó a través de un mensaje en las redes sociales y el bono será efectivizado en tres cuotas de $ 800.000, que se acreditarán el próximo 9 de octubre; la segunda cuota será el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera, se hará efectiva el jueves 10 de diciembre.

A pesar de la fuerte merma en la coparticipación de este año, que sobrepasa el 45% de acuerdo con estimaciones, el gobierno santiagueño destacó el equilibrio financiero que permite otorgar este beneficio en medio de un contexto económico nacional difícil para todos. Santiago, además, es la única provincia que no ha recibido ayuda extra del gobierno de Javier Milei.

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Suárez, en su mensaje en redes, confirmó que el aguinaldo será abonado el martes 22 de diciembre sin descuentos, mientras que el sueldo correspondiente a diciembre será depositado el miércoles 30 de diciembre.

En otro pasaje del mensaje, el gobernador recordó que había asumido el compromiso de anunciar antes de finalizar septiembre, el esquema de sueldos y bonos para el cierre del año. En tanto, también afirmó que el sueldo correspondiente al mes en curso será abonado el miércoles 30 de septiembre.

Por otra parte, afirmó que instruyó a los ministros para que realicen los anuncios correspondientes a los bonos destinados a los beneficiarios de los planes de emergencia, las tarjetas sociales y las tarjetas para celíacos.

“Este fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo”, expresó Suárez al finalizar el mensaje.

*Desde Santiago del Estero.