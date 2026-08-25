Tragedia en Santiago del Estero: un recolector murió aplastado por la compactadora de un camión y detuvieron a su compañero

La rutina de trabajo de David Manuel Tejeda, empleado de la Municipalidad de Fernández, se desarrollaba como todos los días pero terminó de la peor manera. Murió este lunes al ser aplastado la tolva compactadora de un camión recolector durante una descarga de residuos en un basural del paraje Mistol, en Santiago del Estero.

Alrededor de las 9:30 horas, cuatro trabajadores llegaron al predio, ubicado a unos 10 kilómetros de Fernández, para descargar los residuos domiciliarios que habían recogido durante la jornada. Según las primeras averiguaciones, se trataba de una maniobra que el equipo realizaba habitualmente.

El camión era conducido por Gonzalo Madrid, de 29 años, y junto a él viajaban los recolectores Mariano Cáceres, de 27, Juan Miguel Cordero y David Manuel Tejeda, de 32. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Cordero era quien tenía a su cargo las palancas ubicadas detrás de la cabina para accionar el sistema de descarga.

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Fernández es una ciudad del departamento Robles, en la provincia de Santiago del Estero

David Manuel Tejeda, el trabajador municipal de 32 años​

Ubicado en el predio, Cordero accionó el mecanismo que permitió elevar la tolva y descargar los residuos. La maniobra se desarrolló con normalidad y, después de finalizarla, el trabajador volvió a activar el sistema para hacer descender la estructura.

El trabajador murió tras quedar atrapado por la tolva compactadora del camión recolector

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Lo que se sabe es que fue en ese momento cuando ocurrió el accidente. Tejeda se encontraba detrás del camión y quedó atrapado cuando la tolva descendió. Sus compañeros solicitaron asistencia, pero el trabajador murió en el lugar.

Algunas de las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que haya intentado revisar si quedaban residuos dentro de la unidad, retirar alguna bolsa o realizar alguna otra maniobra. Por el momento, ninguna de esas alternativas fue confirmada por la Justicia.

La muerte del recolector: un compañero quedó detenido e imputado

Luego del accidente intervinieron efectivos de la Comisaría N° 35, junto con peritos de la Departamental 8 y el fiscal Hugo Herrera, quien quedó a cargo de la investigación. Ahora, el representante del Ministerio Público ordenó realizar pericias en el lugar para reconstruir la secuencia de la maniobra y dispuso que Juan Miguel Cordero quedara aprehendido e imputado por homicidio culposo.

Además, el fiscal dispuso que Gonzalo Madrid y Mariano Cáceres presten declaración testimonial para aportar información sobre lo ocurrido. Cordero, en tanto, será indagado en los próximos días.

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