Presidente de IDEA: "Kicillof fue invitado pero declinó la invitación"

En pleno desarrollo del 62° Coloquio de IDEA, que se lleva a cabo en Mar del Plata del 30 de septiembre al 2 de octubre, el empresariado argentino busca correr el eje de la coyuntura inmediata para centrarse en la estabilidad macroeconómica y el desarrollo del país. Bajo el lema "Invirtiendo la historia: de promesa a potencia", el encuentro reúne a los principales ejecutivos del sector privado para debatir las condiciones institucionales que permitan consolidar un horizonte de crecimiento sostenido.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Santiago Mignone, presidente de la entidad y socio de PwC Argentina, analizó el clima del foro y el mensaje enviado por el presidente Javier Milei. Además, el referente corporativo repasó la nómina de dirigentes convocados al evento y confirmó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, declinó la invitación a participar.

Eduardo Robles es contador público, ejecutivo y referente empresarial argentino; es especialista en análisis financiero, estrategia corporativa y gestión de riesgos. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), cargo que asumió en abril del año 2024. En paralelo, mantiene una extensa trayectoria de casi cuatro décadas como socio en PwC Argentina.

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Jorge Fontevecchia los saluda. Cuéntenos cómo es el clima que se está viviendo allí en IDEA y en el lema "Invirtiendo la historia de promesa a potencia".

Buen día, Jorge, gracias por el llamado. A ver, nosotros en este coloquio nos propusimos cambiar un poco el tono de la discusión, salir de la coyuntura y pensar un poco en el mediano o largo plazo, basados en una estabilidad macroeconómica como punto de inicio. Propusimos ese debate y, la verdad, que el clima que se generó... Ayer vimos todo lo que tiene que ver con las megatendencias que están ocurriendo a nivel global y el clima fue muy favorable. La verdad que la gente se enganchó con la temática. Es una forma de encarar un diálogo distinto que escape del mes a mes, del día a día, y pensemos un poco más hacia dónde queremos llegar, de manera de entonces poder ordenar mejor las prioridades.

¿Y ese colocar la mirada en el futuro también tiene en cuenta las dificultades del presente, y de ponernos de acuerdo en el presente y la búsqueda de consensos, la dificultad que plantea?

Sí, por supuesto, por supuesto. Dentro de los temas que estamos planteando es justamente tratar de salir de esa discusión permanente cada dos años donde la economía hace una suerte de vaivén en cada acto eleccionario, y tratar de lograr que la discusión —donde los políticos son responsables, pero también los dirigentes empresarios y la sociedad en su conjunto— de salir de la discusión cortoplacista; más un llamado a la acción en términos de trabajemos para la búsqueda de consensos, que no es unanimidad, consenso es tratar de buscar, digamos, opiniones comunes, factores comunes, no tanto en las diferencias. En Argentina nos hemos caracterizado por poner en marcha, por poner en marcha... No es tan fácil en las diferencias, no en las coincidencias. Y bueno, hacia ahí es donde nosotros queremos ir, proponemos ir, y es nuestra intención poner en la discusión.

Santiago, comparado con el año pasado, con el año anterior, ¿Qué cambió? ¿Qué siente usted, qué percibe allí, cómo es el humor, el clima en este momento en IDEA, comparado a como fue los dos años anteriores en que Milei fue presidente y se realizó la misma convención?

Bueno, va cambiando un poco la dinámica de los sectores y el convencimiento de que la estabilidad es una necesidad y un punto de partida. O sea, la estabilidad no es un fin en sí mismo —lo dijo Fabián Kon en su discurso de apertura, que es el presidente del Coloquio—, no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria. Entonces, lo que hay hoy es un convencimiento de que, más allá de las dificultades que están viviendo algunos sectores, la estabilidad es una condición base que nadie discute, al menos en este ecosistema. Y estabilidad no es solo estabilidad macroeconómica, es también estabilidad como la independencia de la justicia, como reglas de juego claras y permanentes. Y entonces ahí voy a la primera pregunta, que es la de consensos, y decimos: "Bueno, hay que buscar coincidencias, consensos" para lograr justamente esa estabilidad en las reglas.

En el Coloquio de IDEA, Milei pidió paciencia a los argentinos: "Los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”

Santiago, ¿Cómo cayó el discurso del presidente? Por lo menos visualmente yo lo veía en ese Zoom desde París con un atuendo poco protocolar, para decirlo de alguna manera. No sé cómo cayó allí en el grupo de empresarios que lo estaba escuchando y viendo.

Bueno, recién llegaba a París, y en París eran como las 12 de la noche, con lo cual nosotros valoramos mucho habernos podido comunicar con el presidente. Y lo que queríamos era un diálogo en vivo, más que un mensaje grabado o alguna alternativa. Con lo cual yo diría: lo que nos concentramos fue un poco en el mensaje y yo creo que dio algunas definiciones interesantes como la necesidad de acelerar ciertas reformas, como la fiscal, e incluso habló de la reforma previsional, de una posible reforma previsional más adelante. Y también me pareció interesante el comentario que hizo sobre la justicia en términos de evitar que el Poder Ejecutivo opine sobre los fallos judiciales de la Corte Suprema, porque creo que eso es un paso importante sobre el cual nosotros desde IDEA venimos bregando desde hace mucho tiempo en la necesidad de despolitizar la justicia y quitar discrecionalidad en el manejo de los expedientes, dar más transparencia y, por supuesto, el respeto de los tres poderes del Estado entre sí.

Santiago, ¿y qué otros... qué otros políticos van a participar? Por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, ¿algún político que no sea del campo de La Libertad Avanza, como creo que está Patricia Bullrich, del área del campo del peronismo hay alguno que va a participar?

Sí, a ver, el gobernador fue invitado, pero declinó la invitación, con lo cual sí siempre nos preocupamos en tratar de escuchar otras voces y ahora justamente en un ratito va a haber un panel con políticos más jóvenes. Con ellos queremos hablar un poco la mirada de más largo plazo y ahí vas a tener a Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; a Granados, el intendente de Ezeiza; a Esteban, el intendente de Luján de Cuyo —él es del PRO—; a Chiarella, que es el presidente del radicalismo; y un diputado oficialista. O sea, son cinco, los cinco partidos más relevantes que van a estar participando de este panel. Y más tarde va a estar Cristian Jerónimo, que es uno de los líderes de la CGT, también hablando sobre el futuro del trabajo y la influencia de la CGT en este mundo que está cambiando, donde una de las megatendencias tiene que ver con el futuro del trabajo.

Santiago, felicitaciones por lo que hace IDEA todos los años. Le deseamos lo mejor para el cierre de este año, le mandamos un abrazo y nos mantendremos en contacto.

Bueno, muchas gracias, Jorge, y gracias de vuelta por el llamado.

MEG