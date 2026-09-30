Milei atribuyó la demora en bajar la inflación a “actos terroristas en la calle”

El presiidetnte Javier Milei sostuvo que la inflación en la Argentina todavía no alcanzó los niveles que su Gobierno esperaba debido a una serie de obstáculos que, según afirmó, debió enfrentar durante su gestión. Entre ellos incluyó “el intento de siete golpes de Estado”, 40 leyes que buscaban “romper el equilibrio fiscal” y “la gente haciendo actos terroristas en la calle”.

La definición se produjo durante su exposición virtual ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA, desde París. “Nosotros, si no hubiéramos tenido que enfrentar el intento de siete golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, afirmó.

Milei agregó que a esas dificultades se sumó posteriormente “el problema del shock externo”, aunque sostuvo que ese factor también será superado. Su argumento fue planteado en el marco de una defensa de la política económica y del proceso de desinflación impulsado por su administración.

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La frase se produjo en el mismo intercambio en el que el Presidente anticipó una aceleración de las reformas si el oficialismo obtiene un resultado favorable en las elecciones de octubre. Según planteó, con un Congreso más favorable al Gobierno se abriría una nueva etapa de cambios estructurales.

La intervención de Milei se realizó mediante una videollamada desde París y tuvo además un particular encuadre: la cámara lo tomó desde una posición elevada, con un plano poco habitual para este tipo de exposiciones.