Ferraresi se despega de Cristina y juega sus cartas para la Gobernación con Kicillof: “Ella eligió no conducirme”

Con la mirada puesta en la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi comenzó a jugar sus cartas dentro del armado del gobernador y apuesta a construir su propia candidatura a la Gobernación de cara a 2027. La estrategia del dirigente tiene un punto de partida definido: acompañar el proyecto político que busca llevar a Kicillof a la Presidencia y, desde ese espacio, posicionarse como uno de los posibles nombres para continuar su gestión en territorio bonaerense. En ese proceso, Ferraresi profundizó además su distancia con Cristina Kirchner, con quien mantuvo durante años una relación política cercana.

El movimiento no implica, al menos por ahora, un rechazo a la figura de la expresidenta. Ferraresi todavía reivindica su liderazgo dentro del peronismo, pero cuestiona la forma en que Cristina Kirchner ejerce actualmente su conducción y, sobre todo, el vínculo que mantiene con algunos dirigentes que durante años integraron su espacio. Durante un encuentro con militantes en Villa Martelli, Vicente López, explicó que su alejamiento no fue una decisión unilateral y atribuyó el quiebre a la propia expresidenta.

“En mi caso particular, yo fui vicepresidente del Instituto Patria. Y la verdad es que Cristina eligió no conducirme a mí. Yo no elegí que ella no me conduzca. No me llamó nunca más”, afirmó Ferraresi cuando fue consultado por su relación con la exmandataria.

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La definición adquiere mayor peso por la trayectoria que tuvo el dirigente dentro del kirchnerismo. Ferraresi integró la conducción del Instituto Patria, el organismo político creado por Cristina Kirchner, y durante años fue uno de los dirigentes con llegada directa a la expresidenta. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzó a tomar distancia de ese sector y terminó incorporándose al armado de Kicillof, en una transición que quedó expuesta en la disputa interna del peronismo bonaerense.

Uno de los puntos de conflicto está situado en Avellaneda, donde Cristina Kirchner respalda al senador bonaerense y dirigente de La Cámpora Emmanuel Santalla. Ferraresi reconoció esa disputa y evitó cuestionar el derecho de la expresidenta a respaldar a otro dirigente, aunque dejó entrever que esa decisión también incidió en el deterioro del vínculo político. “En Avellaneda ella tiene otro candidato y está bien que así lo tenga”, sostuvo.

El exintendente intenta ahora construir una posición propia dentro del sector que responde a Kicillof. Su participación en las actividades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) forma parte de esa estrategia, en momentos en que el peronismo bonaerense comienza a discutir quiénes serán los dirigentes que competirán por la sucesión del gobernador. Ferraresi aparece así alineado con el proyecto presidencial de Kicillof, pero también con una expectativa personal sobre el futuro de la provincia.

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El proyecto de Kicillof y la apuesta de Ferraresi

La construcción política de Ferraresi se apoya en una idea que expresó durante el encuentro en Villa Martelli: Kicillof puede ser el dirigente encargado de darle continuidad al ciclo político iniciado por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pero desde una nueva etapa y con una proyección nacional.

“Vino Yrigoyen y a todo eso que habían construido anteriormente le dio continuidad. Vino Perón y todo eso que le dio, le dio continuidad. Vino la resistencia peronista y a todo eso le dio continuidad. Volvió Perón y a todo eso le dio continuidad. Aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dio continuidad. Y hoy va a aparecer Axel y a todo eso le va a dar continuidad”, afirmó.

La definición funciona también como una señal hacia el interior del peronismo: Ferraresi no plantea su construcción política por fuera del kirchnerismo, sino dentro de una corriente que pretende reconocer parte de esa tradición y, al mismo tiempo, proyectar a Kicillof hacia la competencia presidencial de 2027. Su apuesta por la Gobernación queda vinculada de esa manera a la consolidación de un liderazgo alternativo dentro del peronismo bonaerense.

En paralelo, el dirigente busca diferenciarse de la estructura política que responde directamente a Cristina Kirchner. La disputa no se limita a una cuestión personal, sino que forma parte de una discusión más amplia sobre quién tendrá capacidad para ordenar al peronismo bonaerense y definir las candidaturas para el próximo turno electoral.

Aun así, Ferraresi sostuvo que le gustaría que Cristina Kirchner recuperara un rol de conducción sobre el conjunto del espacio. “Me encantaría que la compañera tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir un solo sector”, afirmó, en una definición que resume su posición: distancia de la conducción actual de la expresidenta, pero reivindicación de su peso político dentro del peronismo.

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Ferraresi también tomó posición sobre Cristina candidata

La situación judicial de Cristina Kirchner fue otro de los puntos abordados durante la actividad. Ferraresi descartó que la expresidenta pueda volver a competir electoralmente bajo las condiciones actuales y cuestionó las expectativas que existen dentro del cristinismo respecto de las gestiones realizadas ante organismos internacionales para revisar su condena.

“Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata. Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata, pero no hay ningún dato por el cual lo que dicen que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina”, sostuvo.

Luego fue todavía más contundente: “Cristina lamentablemente tiene una condena por la que no va a poder ser candidata por el resto de su vida, así que tendrá que haber un gobierno que cambie esa situación”.

La afirmación se produce mientras el cristinismo mantiene abierta la discusión sobre la situación política y judicial de la expresidenta y mientras distintos sectores del peronismo comienzan a definir sus posiciones de cara a 2027. Para Ferraresi, en cambio, la discusión debe avanzar hacia una nueva etapa, con Kicillof como uno de los principales dirigentes de referencia.

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El peso de Avellaneda en su construcción política

Ferraresi también reivindicó su trayectoria dentro del peronismo y la gestión desarrollada durante años en Avellaneda. Recordó que su padre milita desde los comienzos del movimiento y que estuvo detenido, y explicó que lleva el nombre Jorge en homenaje a Jorge Luis Pascual, un militante detenido-desaparecido.

En esa misma línea, defendió la gestión municipal de Avellaneda y la presentó como una referencia de las administraciones vinculadas al kirchnerismo. “El ejemplo o el modelo mejor de gobierno”, sostuvo al referirse al distrito que gobernó durante varios períodos.

Actualmente, la intendencia está a cargo de Magdalena Sierra, esposa de Ferraresi, mientras que el exjefe comunal concentra su actividad política en la construcción bonaerense vinculada a Kicillof. Esa estructura territorial es uno de los principales activos con los que busca proyectarse hacia una eventual candidatura provincial.

La apuesta de Ferraresi combina, así, dos movimientos políticos que avanzan en paralelo: acompañar a Kicillof en una eventual carrera presidencial y construir desde ese espacio su propio camino hacia la Gobernación bonaerense. En ese recorrido, su distancia con Cristina Kirchner se vuelve cada vez más visible, aunque el dirigente todavía sostiene que la expresidenta debería tener un papel de conducción sobre el conjunto del peronismo.

Durante las últimas horas, además, Ferraresi mantuvo reuniones destinadas a ampliar esa construcción política. Participó de actividades con vecinos en Vicente López, visitó la Casa de la Memoria y la Resistencia Jorge Nono Lizaso, en Florida, y recibió al sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader, integrante del Partido de los Trabajadores (PT) y exasesor de Luiz Inácio Lula da Silva, con quien conversó sobre los desafíos políticos y económicos de América Latina.