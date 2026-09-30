Le secuestraron el auto a Máximo Kirchner en San Luis por un pedido vinculado a Hotesur

Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en un puesto limítrofe de San Luis, cuando viajaba hacia San Juan, luego de que la Policía detectara que el vehículo en el que se trasladaba tenía un pedido de secuestro judicial vinculado con la causa Hotesur.

El procedimiento se realizó en el puesto de Justo Daract, donde los efectivos verificaron la documentación del automóvil y constataron que sobre el vehículo pesaba una medida judicial. Según informó Diario UNO, el pedido había sido emitido en febrero de 2019.

De acuerdo con la información difundida, el automóvil figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y quedó retenido por disposición de las autoridades que intervinieron en el operativo.

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El episodio se produjo un día después de otro procedimiento realizado en la provincia de San Luis, en el que fue secuestrada una RAM 2500 Laramie que también estaría vinculada con la causa Hotesur.

La causa Hotesur investiga presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio y los negocios hoteleros de la familia Kirchner. El expediente tuvo distintas instancias judiciales a lo largo de los últimos años y se encuentra relacionado con otras investigaciones sobre el patrimonio de la expresidenta y su entorno familiar.

El operativo en San Luis volvió a poner el foco sobre los vehículos vinculados a la familia Kirchner y sobre las medidas judiciales dictadas en el marco de las investigaciones que involucran a la expresidenta y a sus hijos.

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