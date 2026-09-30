La SIDE creó un curso para ingresar a la carrera de inteligencia y detalló los requisitos para entrar

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tendrá desde 2027, por el Decreto 1021/2026, un nuevo estatuto para el personal que busca establecer una carrera profesional. La norma fija cómo será el ingreso al organismo, cómo se desarrollará la carrera profesional, qué requisitos deberán cumplir los agentes para ascender y qué tipo de formación recibirán.

A partir de este nuevo esquema, la carrera y los ascensos estarán vinculados con la “idoneidad, el mérito, la igualdad de oportunidades, la transparencia en los procedimientos y la profesionalización permanente”.

Para entrar no basta con enviar un currículum. Los aspirantes deben superar una serie de filtros excluyentes: ser ciudadanos argentinos, nativos, naturalizados o por opción, ser mayores de edad y contar con título secundario o superior, según el puesto al que aspiren.

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Paralelamente, deberán aprobar exámenes psicofísicos, evaluaciones de contrainteligencia y un examen socioambiental, además de cumplir con las condiciones de conducta e idoneidad que exige el organismo.

También fija distintos impedimentos, como condenas judiciales firmes, determinadas deudas o incumplimientos ante la justicia electoral o militar y la existencia de litigios pendientes contra la propia SIDE. Tampoco podrán ingresar quienes hayan sido exonerados de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o de la administración pública.

Luego, el estatuto establece que la puerta de entrada obligatoria es un concurso anual para participar en el Curso Básico de Ingreso (CBI), dictado por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Una vez aprobado, el ingresante pasa a una etapa de Planta Condicional por un plazo máximo de un año, periodo tras el cual (si su desempeño es óptimo) podrá ser confirmado en la planta permanente del organismo.

Dentro de la SIDE, la carrera del personal se divide en tres cuadros, de acuerdo con el nivel educativo y los antecedentes de cada agente:

-El Cuadro A está destinado a quienes tengan título universitario o superior. También pueden formar parte de este grupo los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y el personal superior retirado de las Fuerzas de Seguridad que haya alcanzado, como mínimo, la cuarta jerarquía.

-El Cuadro B contempla a quienes tengan un título terciario o intermedio universitario. También incluye a los suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas y al personal retirado de las Fuerzas de Seguridad que no esté comprendido en el cuadro anterior.

-El Cuadro C está integrado por quienes cuenten con educación secundaria completa o equivalente.

Dentro de cada cuadro habrá distintas categorías y tiempos mínimos de permanencia. A diferencia de los empleos tradicionales donde el paso del tiempo suele garantizar mejoras automáticas, en la SIDE el progreso está blindado por estrictos principios de mérito e idoneidad.

Mérito, evaluaciones y "carrera formativa"

El ascenso ordinario requiere cumplir inexorablemente con cuatro condiciones al 31 de diciembre de cada año, pero no alcanza únicamente con cumplir el tiempo de permanencia. El agente deberá contar con aptitud psicofísica, aprobar la capacitación obligatoria correspondiente y obtener “calificaciones favorables en la evaluación de desempeño”.

Como guiño a la operatividad extrema del organismo, el estatuto contempla también el ascenso extraordinario o post mortem. Aquellos agentes que realicen "actos de arrojo con riesgo real y evidente" en misiones específicas pueden ascender de manera excepcional, llegando incluso a la máxima categoría de su cuadro.

Cristian Auguadra, secretario de Inteligencia de Estado (SIDE)

Esta capacitación tendrá, además, un peso específico dentro de la carrera. Los artículos 37 al 40 crean una carrera formativa que permite acumular puntaje académico a través de distintas instancias de formación y, bajo determinadas condiciones, utilizarlo para anticipar el ascenso de categoría.

Sin embargo, el estatuto aclara que este mecanismo no genera un ascenso automático. La formación puede permitir reducir los tiempos de permanencia exigidos, pero el avance seguirá dependiendo del cumplimiento de las demás condiciones previstas para cada categoría.

La formación profesional estará a cargo principalmente de la Escuela Nacional de Inteligencia y se dividirá en dos grandes grupos: una “formación común indispensable”, obligatoria para todo el personal, y una formación específica, vinculada con las tareas y responsabilidades de cada área o cargo.

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Deberes de hierro y prohibiciones terminantes

Estos cargos conlleva renunciar a ciertas libertades públicas y someterse a un régimen disciplinario sumamente estricto:

-El deber de guardar estricto secreto y confidencialidad sobre la información, documentos o materiales de inteligencia no caduca jamás; se mantiene incluso después de haber cesado en las funciones.

-El empleo en la SIDE es de dedicación exclusiva. Está terminantemente prohibido tener otro empleo público (salvo docencia universitaria/secundaria o medicina) y se prohíbe prestar servicios (incluso ad honorem) a empresas de seguridad, periodismo, investigación de mercado, ciberseguridad o consultoría comercial.

-Cualquier viaje al exterior o alejamiento a más de 200 kilómetros de la sede de trabajo debe ser informado y autorizado con anticipación mediante formularios específicos.