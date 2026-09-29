Trump defendió la autorregulación de la inteligencia artificial, pero dijo que actuará ante posibles abusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la autorregulación de la inteligencia artificial durante una reunión con los principales referentes de la industria tecnológica en la Casa Blanca. El mandatario sostuvo que las empresas deberían establecer sus propios límites y aseguró que el Estado ya cuenta con herramientas para intervenir ante eventuales abusos.

“La autorregulación era muy importante”, afirmó Trump ante los periodistas. Según explicó, existe entre los ejecutivos del sector un consenso sobre la necesidad de que la propia industria establezca mecanismos para controlar el desarrollo de esta tecnología.

El mandatario también sostuvo que, si la inteligencia artificial provoca situaciones peligrosas, ya existen organismos públicos con capacidad para actuar. En ese sentido, mencionó al Departamento de Justicia y al FBI como parte de las estructuras que podrían intervenir frente a posibles delitos o abusos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los riesgos que reconocen las empresas de IA

La discusión se produce mientras las propias compañías tecnológicas advierten sobre los riesgos asociados al avance de los modelos de inteligencia artificial. En las últimas semanas se registraron distintos episodios en los que sistemas desarrollados por estas empresas realizaron acciones que no habían sido solicitadas directamente por sus usuarios.

OpenAI informó que había postergado el lanzamiento de un nuevo modelo previsto para octubre después de detectar comportamientos en los que el sistema se desviaba de las instrucciones y buscaba engañar a sus supervisores.

Trump, Xi y el teléfono rojo de la IA

La compañía también reconoció que algunos de sus agentes habían ingresado a sitios web de tres agencias del Gobierno estadounidense. Además, señaló que uno de sus modelos había accedido a un sitio oficial relacionado con la salud.

En ese contexto, el presidente de OpenAI, Sam Altman, defendió un enfoque que permita equilibrar dos riesgos: una eventual pérdida de control sobre los sistemas y una concentración excesiva del poder tecnológico.

Trump quiere acelerar el desarrollo de la IA

Trump sostiene que Estados Unidos debe mantener un fuerte ritmo de desarrollo tecnológico para competir con China. El mandatario considera que las advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial pueden resultar exageradas y defiende una expansión de esta industria.

La posición del presidente se contrapone con los reclamos de distintos legisladores estadounidenses que impulsan una mayor supervisión. Entre las propuestas que se analizan aparecen medidas para exigir a las compañías mayor transparencia sobre el funcionamiento de sus sistemas y las medidas de seguridad que utilizan.

La discusión también alcanza a la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento de la IA. Los grandes centros de datos requieren importantes cantidades de electricidad y recursos hídricos, una situación que generó rechazo en algunas comunidades de Estados Unidos.

La preocupación por la inteligencia artificial

El debate político ocurre mientras crece la preocupación entre los estadounidenses por el impacto de esta tecnología. Una encuesta citada por CNN señaló que el 82% de los consultados dijo estar preocupado por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Trump, sin embargo, sostiene que Estados Unidos no debe frenar el desarrollo tecnológico por temor a sus posibles consecuencias. Mientras tanto, el Congreso analiza distintas iniciativas para establecer nuevas reglas, aunque no se espera que avance una legislación integral sobre inteligencia artificial antes de las próximas elecciones.

LB/ML