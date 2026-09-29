Cecilia Ribecco: negocios inteligentes y una mirada humana sobre la inteligencia artificial

El recorrido profesional de Cecilia Ribecco comenzó a principios de los 2000 como consultora independiente en comunicación y branding. Desde entonces, la tecnología, la innovación y el emprendedurismo se convirtieron en ejes centrales de una trayectoria vinculada con el desarrollo de negocios y la transformación de organizaciones.

Mientras capacitaba a emprendedores, identificó la escasa participación de las mujeres dentro del ecosistema de negocios y cofundó CRIAR, cuyo programa fue distinguido por el Banco Mundial. En 2016, fue seleccionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para participar del Global Entrepreneurship Summit, realizado en la Universidad de Stanford.

A partir de esa experiencia profundizó su trabajo junto a empresas en innovación, modelos de negocio inteligentes y tecnología. En 2020 presidió la red global de embajadoras del Women’s Entrepreneurship Day, movimiento del que continúa siendo embajadora en Argentina. Un año después lideró el lanzamiento de Emprende Pro Mujer, plataforma educativa digital que alcanzó a más de 66.000 mujeres en 23 países durante sus primeros tres años. Además, fue la primera mujer en integrar el Comité Ejecutivo de Asociación de Emprendedores de Argentina, organización que luego vicepresidió.

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Innovación con foco en las personas

Uno de los principales diferenciales que Ribecco identifica en su trabajo es la mirada humana sobre la tecnología. Para la consultora, la innovación no representa un fin en sí mismo, sino que requiere analizar qué sucede con las personas cuando una organización modifica su manera de trabajar y tomar decisiones.

Esa perspectiva también atraviesa los equipos que lidera, integrados por perfiles diversos que combinan negocios, tecnología e impacto. Su trabajo se sostiene sobre tres valores: criterio antes que moda, resultados medibles y coherencia.

La idea queda sintetizada en el lema de su marca como consultora: “Negocios inteligentes, mirada humana”.

En un escenario marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial, Ribecco advierte sobre uno de los principales desafíos que observa en las organizaciones: incorporar estas herramientas sin analizar previamente qué decisiones se automatizan ni a quiénes benefician.

Al mismo tiempo, encuentra una oportunidad en la capacidad de la IA para ampliar lo que pueden hacer las personas y los equipos, siempre que el acceso, la formación y el tiempo para experimentar se distribuyan con criterio. Desde su perspectiva, la próxima brecha estará determinada no solo por quién acceda a la tecnología, sino por quién pueda aprovecharla.

Liderar y decidir en tiempos de inteligencia artificial

Actualmente, Ribecco busca ampliar la conversación sobre cómo liderar y tomar decisiones cuando la tecnología avanza más rápido que las organizaciones. Lo hace a través de conferencias y de su trabajo como consultora, acompañando a empresas mediante BEM® (Business Evolution Mindset), su método para transformar modelos de negocio integrando inteligencia artificial.

Otro de los ejes que atraviesa su trabajo es impulsar la participación de las mujeres en el diseño y el uso de la IA. Para Ribecco, se trata de una discusión que debe darse en el presente, en un momento en el que la tecnología está redefiniendo la manera en que se desarrollan los negocios.

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