¿Qué ves en la mancha?: los mitos detrás de los aptos psicológicos

¿Qué significa obtener un “apto psicológico”? La pregunta aparece cuando una persona debe realizar una evaluación para ingresar a un trabajo, acceder a un puesto docente, incorporarse a una institución o cumplir con un requisito específico.
En el imaginario colectivo, los tests psicológicos suelen aparecer como una especie de “prueba” con respuestas correctas e incorrectas. El ejemplo más conocido es el Rorschach: una mancha de tinta que, según algunas creencias, permitiría descubrirlo todo sobre una persona.
La evaluación psicológica profesional es mucho más compleja.
Un apto no debería determinarse a partir de una única respuesta, un dibujo o una técnica aislada. La entrevista, la observación y los instrumentos seleccionados según el objetivo aportan información que debe analizarse en conjunto.
Tampoco existe una respuesta mágica para “aprobar”. Ver una determinada figura en una mancha, dibujar una casa de determinada manera o dar una respuesta particular no permite, por sí solo, establecer si alguien es apto para una actividad.
Entonces, ¿qué se evalúa? Depende del objetivo. Una evaluación preocupacional no plantea necesariamente las mismas preguntas que una evaluación para una institución, una actividad específica o un ámbito judicial. Según cada caso, pueden explorarse recursos emocionales, modalidad de afrontamiento, adaptación, características de personalidad, atención y otros aspectos cognitivos.
Por eso tampoco existe un único “test del apto psicológico”. El profesional selecciona las técnicas pertinentes e integra los resultados con la información obtenida durante el proceso.
Ser “apto” tampoco significa estar libre de ansiedad, preocupaciones o conflictos. Significa que, de acuerdo con la evaluación realizada y los criterios correspondientes, se observan condiciones psicológicas compatibles con una determinada actividad o función.
¿Y qué ocurre si aparece un indicador que llama la atención? No necesariamente implica una patología. Su significado depende del contexto y de cómo se relaciona con el resto de la información.
En el caso del Rorschach, su utilización profesional requiere formación específica y procedimientos técnicos de administración, codificación e interpretación. No se trata de “adivinar” qué significa que alguien vea una mariposa, un animal o una figura determinada.
Detrás de cada apto hay una persona. Evaluar implica escuchar, observar, seleccionar herramientas adecuadas, interpretar información y fundamentar una conclusión.
Una mancha no define una personalidad. Un dibujo no cuenta toda una historia. Una respuesta aislada tampoco explica quién es una persona.
La clave está en mirar el conjunto.
Lic. Vanina Pose – Psicóloga – M.N. 70641
Psicóloga clínica, evaluaciones psicológicas, aptos psicológicos y psicodiagnósticos.