Emociones y dificultades reproductivas: cuándo pedir ayuda profesional

Lo biológico es un componente fundamental en este proceso, pero mientras el cuerpo es mirado bajo una lupa, hay algo que muchas veces queda afuera del consultorio: nuestras emociones.

Las dificultades reproductivas impactan en la vida cotidiana, en el modo de habitar el tiempo, en la forma de mirarnos a nosotras mismas y de imaginar el futuro. Sin darnos cuenta, empezamos a reorganizar nuestra vida en función del proceso. Planes que se postergan, viajes que se dudan, encuentros que se evitan, fechas que pesan.

A nivel emocional suceden muchas cosas. En algún punto, la búsqueda de un hijo deja de ser sólo un deseo y empieza a tocar fibras muy sensibles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuándo pedir ayuda profesional?

No hace falta llegar a un límite extremo. El acompañamiento psicológico no es sólo para cuando todo se desborda, sino también cuando sostener el proceso sola empieza a resultar demasiado pesado.

Algunas señales pueden aparecer cuando la búsqueda ocupa gran parte del espacio mental, cuando la vida parece quedar en pausa, cuando se evita hablar del tema o por el contrario, resulta imposible pensar en otra cosa. También pueden aparecer irritabilidad, angustia, desconexión, falta de apetito, insomnio, desgano, una sensación de soledad difícil de explicar o sentimos que ya no nos motivan las mismas cosas que antes.

¿Para qué pedir ayuda profesional?

Cuando hay dificultades reproductivas, lo emocional no siempre tiene un lugar propio. Encontrar un espacio de escucha profesional puede permitirnos observar cómo nos sentimos frente a lo que nos está pasando.

Puede ser un espacio para poner en palabras aquellas emociones que necesitan ser escuchadas, hacernos preguntas, encontrar respuestas y ayudarnos a tomar decisiones difíciles.

En síntesis, buscar acompañamiento profesional puede ofrecernos un espacio seguro donde poder decir y expresar sin sentirnos juzgadas.

No estás sola. Muchas estuvimos ahí. Y hay quienes estuvimos ahí como pacientes y hoy, como profesionales de la escucha, podemos acompañar a quienes lo están atravesando.

Patricia Peruzzo

WhatsApp: 11-5962-5378

E-mail: [email protected]

Instagram: @patricia.peruzzo