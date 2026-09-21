Lo que pasa en tu intestino, ¿puede cambiar tu estado de ánimo?

Durante mucho tiempo pensamos en el intestino exclusivamente como un órgano encargado de digerir y absorber nutrientes. Hoy sabemos que allí habita un complejo ecosistema formado por billones de microorganismos —la microbiota intestinal— capaz de interactuar con nuestro metabolismo, sistema inmunológico y, sorprendentemente, con nuestro cerebro.

Esta comunicación se conoce como eje microbiota-intestino-cerebro y funciona en ambas direcciones. El cerebro puede modificar la actividad intestinal frente al estrés y, al mismo tiempo, determinados microorganismos intestinales producen sustancias capaces de participar en vías relacionadas con nuestras emociones.

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Una investigación publicada en Nature Microbiology analizó a más de mil personas y encontró que bacterias productoras de butirato, como Faecalibacterium y Coprococcus, se asociaban con mejores indicadores de calidad de vida. Además, Coprococcus y Dialister aparecían disminuidas en personas con depresión. Los investigadores también identificaron vías microbianas relacionadas con sustancias neuroactivas.

Otro gran estudio, publicado en Nature Communications, analizó la microbiota y los síntomas depresivos en más de 2.500 participantes. Encontró asociaciones entre estos síntomas y distintos grupos bacterianos involucrados en el metabolismo de sustancias como glutamato, butirato, serotonina y GABA, moléculas relevantes para la comunicación del sistema nervioso.

Más recientemente, una investigación de Nature Mental Health profundizó esta relación desde otra perspectiva: la resiliencia frente al estrés. Las personas con mayor resiliencia presentaron no solamente menos síntomas de ansiedad y depresión, sino también determinadas características microbianas y metabólicas asociadas con procesos antiinflamatorios y de regulación cerebral.

¿Significa esto que podemos tratar la depresión solamente modificando la microbiota? No. La salud mental es multifactorial y requiere un abordaje profesional. Pero estas investigaciones abren una ventana fascinante: nuestros hábitos cotidianos también pueden contribuir al cuidado de ese ecosistema intestinal.

Una alimentación variada, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y alimentos fermentados aporta fibras, polifenoles y otros compuestos utilizados por las bacterias beneficiosas.

Quizás por eso cuidar nuestro intestino sea mucho más que mejorar la digestión. Es comprender que alimentación, microbiota, cerebro y emociones forman parte de una misma conversación biológica.

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Referencias científicas

Valles-Colomer M. et al. The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nature Microbiology, 2019.

Radjabzadeh D. et al. Gut microbiome-wide association study of depressive symptoms. Nature Communications, 2022.

An E. et al. Stress-resilience impacts psychological wellbeing as evidenced by brain–gut microbiome interactions. Nature Mental Health, 2024.