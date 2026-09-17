Tener metas no alcanza: la dirección es lo que las sostiene

En una nota anterior compartí en esta misma sección cómo llegué a Buenos Aires con dos maletas, 200 dólares y 21 años de experiencia que, en ese momento, nadie a mi alrededor podía ver todavía. Lo que no conté con el mismo detalle es lo que entendí después de reconstruir mi carrera por segunda vez: tener metas nunca fue mi problema. Mi problema, como el de la mayoría de las personas con las que trabajo hoy, era no tener una dirección.
Es lo primero que pregunto cuando alguien llega a una sesión conmigo: ¿cuántas metas tienes en este momento? La respuesta casi siempre es la misma: varias, ninguna con fecha, ninguna medible, y la sensación de estar haciendo mucho sin saber si realmente se avanza.
Lo que aprendí en 21 años de trabajo corporativo
Trabajé catorce años en una multinacional de alimentos y 7 años en una Empresa Oil& gas, en planificación estratégica. Ahí entendí algo que más tarde apliqué a mi propia vida: una empresa no se mueve por inspiración, se mueve por dirección.
Primero define una visión, esa visión se convierte en propósito, el propósito baja a metas concretas, y cada meta tiene un indicador que se revisa paso a paso, todos los días.
En algún momento me hice una pregunta simple:
si esto funciona para una organización, ¿por qué no aplicarlo a lo más importante que tenemos, que es nuestra propia vida? Porque, lo digamos o no en voz alta, cada persona dirige su propia vida. O la dirige con esa misma exigencia, o alguien más termina decidiendo por ella.
Por qué las metas solas no alcanzan
Las metas son necesarias, pero solas son apenas un punto en el mapa. Sin una foto honesta de dónde se está parado hoy, y sin un proceso que sostenga el camino, la meta se queda en una frase bonita escrita un domingo, y para el jueves siguiente la motivación ya se apagó.
Por eso el método que trabajo en Ruta al Logro no empieza preguntando qué quieres lograr. Empieza preguntando dónde estás hoy, en cada una de las áreas de tu vida: salud, familia, finanzas, crecimiento, propósito, entre otras. Esa fotografía honesta, sin adornos ni autoengaño, es la que permite construir una dirección real, no una lista de deseos de fin de año.
El proceso, no la meta, es lo que sostiene el resultado
Este es el punto que más me interesa dejarte: el logro no depende de la fuerza de voluntad de un momento. Depende del proceso que se sostiene semana a semana. Una meta con fecha, sí, pero también indicadores propios para saber si de verdad se avanza, y algún tipo de acompañamiento que impida que el entusiasmo del lunes se diluya para el viernes.
Lo aprendí en carne propia. Cuando llegué a Argentina sin trabajo, no me faltaban metas. Me faltaba proceso. Y cuando empecé a construir uno, con indicadores, con revisión constante, con acompañamiento, fue cuando las cosas empezaron a moverse distinto.
Un ejercicio simple para hoy
No hace falta un cambio radical para empezar. Alcanza con elegir una sola área de tu vida, escribir con honestidad dónde estás parado en ella hoy, y definir una sola meta con fecha, no diez para dentro de diez años. Ese ejercicio, tan simple, es el mismo con el que trabajamos en Ruta al Logro, y el que llevé hace poco a un evento presencial llamado Voz y Dirección, donde decenas de personas construyeron, en una sola jornada, su primera ruta de metas.
Si te interesa seguir esta conversación, me encuentras en Instagram como @neydemartinez, y en mi podcast Oratoria VIP vuelvo sobre estos temas con frecuencia.
Porque cuando tu voz y tus metas van en la misma dirección, el logro no es un resultado. Es una consecuencia.
Puedes empezar tomando tu foto de hoy con este TEST, Ruta al Logro: https://claude.ai/artifact/SS94Gi71XVrnKVj3FDbiCY