ACV y Muerte Súbita: el desafío de llegar antes

Un accidente cerebrovascular (ACV) y una muerte súbita pueden tener mecanismos diferentes, pero comparten algo fundamental: en muchos casos, el riesgo cardiovascular puede identificarse y modificarse antes del evento.

La primera herramienta es una adecuada evaluación clínica. La presión arterial, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso y los antecedentes familiares permiten establecer el perfil de riesgo de cada persona.

A partir de allí, el cardiólogo dispone de diferentes estudios.

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El electrocardiograma permite analizar la actividad eléctrica del corazón y detectar alteraciones del ritmo o de la conducción. El Holter de 24 horas registra el ritmo cardíaco durante la vida cotidiana y puede descubrir arritmias que no aparecen en un electrocardiograma convencional.

El MAPA registra la presión arterial durante 24 horas, incluso durante el sueño, y permite identificar hipertensión sostenida, de guardapolvo blanco o enmascarada, situaciones especialmente relevantes para la prevención del ACV.

El ecocardiograma Doppler aporta información sobre la estructura y el funcionamiento del corazón, mientras que el Doppler vascular, cuando está indicado, permite estudiar determinadas alteraciones de las arterias.

La ergometría computarizada evalúa la respuesta cardiovascular durante el esfuerzo. En situaciones seleccionadas pueden ser necesarios estudios de mayor complejidad, como la tomografía cardíaca o coronaria, la resonancia magnética cardíaca o los estudios de hemodinamia, capaces de aportar información anatómica y funcional más específica.

Pero prevenir no significa realizar todos los estudios posibles. Significa elegir el estudio adecuado para cada persona, de acuerdo con sus síntomas, antecedentes y riesgo cardiovascular.

Y la prevención también ocurre todos los días: hacer ejercicio regularmente, mantener una alimentación saludable, dormir y descansar adecuadamente y encontrar estrategias para reducir el estrés.

En este último aspecto, la música puede ser una herramienta complementaria para favorecer la relajación y mejorar la experiencia de las personas frente al estrés y determinadas situaciones médicas.

Prevenir un ACV o una muerte súbita no consiste solamente en detectar una enfermedad. Consiste en conocer el riesgo, identificarlo a tiempo y actuar antes de que aparezca la complicación.

Datos de contacto

Dr. Luciano Lopiccolo. Médico Cardiólogo

Directordel Programa de Rehabilitación Cardiovascular de ICANE Casilda

Ex presidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología

Instagram: @drlucianolopiccolo