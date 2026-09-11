Hablar también es prevenir: mitos sobre el suicidio

Hablar de suicidio no siempre es sencillo. Nos enfrenta al dolor, al miedo y, muchas veces, a no saber qué decir o qué hacer. Quizás por eso, alrededor de esta problemática persisten algunas creencias que es importante revisar.

Una de las más frecuentes sostiene que “quien habla de suicidio no lo va a hacer, solo quiere llamar la atención”. Sin embargo, toda manifestación vinculada al deseo de morir merece ser escuchada y tomada en serio. Más que preguntarnos si alguien “realmente lo haría”, necesitamos preguntarnos qué sufrimiento está intentando comunicar.

Otro mito afirma que “preguntar sobre suicidio puede darle la idea a la persona”. Preguntar no instala una idea que no existía. Por el contrario, hablar de manera directa, respetuosa y sin juzgar puede abrir un espacio para expresar aquello que quizás la persona no sabía cómo poner en palabras.

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También solemos escuchar que “quien realmente quiere suicidarse no avisa”. Algunas personas pueden comunicar su desesperanza, sus pensamientos de muerte o su sufrimiento de diferentes maneras. Por eso, es importante no minimizar expresiones que nos preocupan.

Finalmente, decir que “quien intenta suicidarse quiere morir” simplifica una experiencia mucho más compleja. Muchas veces existe ambivalencia: junto al deseo de terminar con un dolor que se ha vuelto insoportable, puede coexistir el deseo de encontrar otra manera de seguir viviendo.

¿Qué podemos hacer frente a una persona en riesgo?

PREGUNTAR: Hablar de manera abierta y natural sobre el suicidio y las emociones. ESCUCHAR: De manera atenta, sin juicios ni prejuicios. Mostrar cercanía y disponibilidad. REFERIR: Buscar ayuda especializada. ACOMPAÑAR: Pedir ayuda no siempre es fácil. Acompañar a la persona en la búsqueda de atención, incluso hasta la consulta con un profesional de salud mental, puede ser muy importante.

No necesitamos tener todas las respuestas para poder ayudar. Preguntar, escuchar y acompañar también son formas de cuidar.

¿Dónde pedir ayuda?

0800-999-0091 – Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental. Gratuita, confidencial y disponible las 24 horas en todo el país.

135 – Centro de Asistencia al Suicida (CABA y Gran Buenos Aires). Desde todo el país: 0800-345-1435 / (011) 5275-1135, de 8 a 0 h.

911 – Ante una emergencia inmediata.

Por Noelia Grunblatt. Lic. en Psicología Cel: 261 651 4974 Ig: centroblatt