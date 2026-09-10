Aldana Lara: educación financiera para acercar el mundo de las inversiones

El recorrido profesional de Aldana Ayelen Lara comenzó hace seis años, cuando se recibió de abogada e inició su carrera en el ámbito corporativo dentro de una sociedad de bolsa, un agente de liquidación y compensación (ALyC). Allí tuvo su primer acercamiento profesional al mercado de capitales y comenzó a transformar su propia relación con el dinero.

Proveniente de una familia de comerciantes y sin educación financiera, durante mucho tiempo consideró que invertir era una posibilidad reservada para quienes habían estado vinculados con el dinero desde chicos o pertenecían a determinados círculos. Su experiencia laboral le permitió cuestionar esa creencia y la impulsó a profundizar su formación con un Máster en Finanzas en la Universidad de Barcelona, un MBA y capacitaciones vinculadas al mercado de capitales, ética, compliance y prevención de lavado de activos.

Traducir el mercado de capitales

Ese recorrido terminó definiendo su propósito profesional: acercar el mercado de capitales a personas que sienten que ese mundo no es para ellas. Su diferencial está en traducir conceptos complejos a un lenguaje comprensible, sin falsas promesas y con el foco puesto en brindar herramientas para tomar decisiones informadas.

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Su trabajo no busca indicar qué comprar o vender, sino explicar cómo funciona el sistema, cómo identificar actores regulados y de qué manera minimizar riesgos. Frente al desconocimiento y el miedo que todavía existen alrededor de las inversiones, Aldana encuentra una oportunidad para ampliar el acceso a la educación financiera y acompañar los primeros pasos de quienes quieren comprender el mercado.

Mujeres que invierten: conocimiento para perder el miedo

Su propia experiencia también fue el punto de partida de Mujeres que invierten, un libro pensado para acercar un universo que muchas veces se comunica de manera técnica a través de un lenguaje claro, simple y accesible.

La propuesta parte de una premisa: nunca es tarde para aprender sobre finanzas y no es necesario haber crecido en una familia de inversores para acercarse al mercado de capitales. Para Aldana, el conocimiento permite perder el miedo, comprender el funcionamiento del sistema y avanzar hacia decisiones informadas.

Además del libro, desarrolla asesorías educativas y proyectos de formación orientados a explicar el funcionamiento del mercado y acompañar a las personas en sus primeros pasos. Su objetivo hacia adelante es continuar construyendo un puente entre el conocimiento financiero y quienes históricamente sintieron que ese mundo no era para ellos.

Datos de contacto

Celular: +54 9 1133201178

LinkedIn: Aldana Ayelen Lara

Instagram: @mujeresqueinvierten.finanzas | @dra.aldana Lara