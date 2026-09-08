Ana Cáceres: “Las empresas pierden productividad cuando no cuidan la alimentación de sus equipos”

Ana Cáceres, licenciada en Nutrición y especialista en gestión y políticas públicas, creó Alimentar Trabajo para acompañar a las organizaciones en un desafío cada vez más urgente: cuidar la salud y el bienestar de las personas que todos los días sostienen el trabajo y la economía. Desde una mirada integral de la nutrición, también brinda consultas individuales y acompaña a las personas en la construcción de hábitos saludables, adaptados a sus necesidades y realidad cotidiana.



Por Ana Cáceres

Vivimos en una época en la que a quienes trabajamos se nos exigen productividad, compromiso, esfuerzo, adaptación y resultados. Nos piden sostener nuestras familias, nuestras organizaciones y aportar al crecimiento de la economía. Pero muchas veces nadie se detiene a mirar cómo nos alimentamos, cómo descansamos o qué condiciones tenemos para cuidar nuestra salud, presente y futura.

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Son situaciones que ocurren todos los días y en cualquier organización, aunque pocas veces se nombren. Un ejemplo simple: personas que se intoxican por tomar agua de un dispenser sin mantenimiento. Es un caso concreto que muestra hasta qué punto el entorno de trabajo puede determinar nuestra salud, más allá de cualquier decisión individual.

De esa mirada nace Alimentar Trabajo, una consultora desde la que buscamos diseñar entornos laborales saludables y mejorar la calidad de la alimentación en las organizaciones.

Mi preocupación es la situación de salud, alimentaria y nutricional de las personas y, particularmente, la realidad que hoy atraviesan muchos trabajadores. Creo que las empresas tienen una enorme oportunidad para acompañar a sus equipos y generar condiciones que favorezcan una mejor calidad de vida. Y esto no es contradictorio con la productividad: una organización que cuida a las personas también construye mejores condiciones para trabajar, desarrollarse y producir.

En Alimentar Trabajo trabajamos en nutrición corporativa y gestión de calidad alimentaria: evaluaciones nutricionales, talleres y programas de bienestar, auditorías de comedores, evaluación y mejora de menús y asesoramiento en buenas prácticas, entre otras propuestas.

Generar propuestas que ayuden a las organizaciones a pasar del discurso del bienestar a acciones concretas y sostenibles es un desafío enorme. La nutrición tiene que ocupar muchos más espacios: la alimentación es la base de una buena salud, y las organizaciones son uno de los lugares donde las personas pasan gran parte de su vida y toman decisiones que impactan diariamente en su salud.



Ana Cáceres, Licenciada en Nutrición - MN 4000 | Alimentar Trabajo

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