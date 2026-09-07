Sofía Spedaletti: un abordaje de la sexualidad que integra psicología, sexología y trabajo corporal

La sexualidad despertó el interés de Sofía Spedaletti desde sus primeros años de formación como licenciada en Psicología. Durante la carrera eligió materias y espacios complementarios vinculados con el área y, luego de recibirse, se formó como educadora sexual y se especializó en género y diversidad.

Su interés por el abordaje clínico la llevó posteriormente a especializarse en Sexología Clínica. Con el tiempo, amplió su formación hacia el trabajo corporal a través del masaje tántrico sensitivo y, actualmente, se especializa en Yoga Somático.

Un enfoque basado en el respeto y la autonomía

Su trabajo parte de un enfoque basado en los derechos humanos, el respeto por la diversidad, la autonomía y las decisiones de cada persona. La experiencia clínica en Psicología y Sexología se complementa con herramientas corporales y bioenergéticas vinculadas con el tantra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De esta manera, busca contemplar los aspectos psicológicos, sexuales, vinculares y corporales sin fragmentar a la persona. La escucha, la empatía, el respeto, el consentimiento y la no patologización de las diferencias constituyen los principales pilares de su práctica.

El desafío de hablar de sexualidad sin prejuicios

Dentro de su ámbito profesional, identifica como uno de los principales desafíos la posibilidad de hablar de sexualidad sin prejuicios, mandatos ni silencios. A esto se suma la circulación de información errónea y la necesidad de educación y acompañamiento profesional.

En este escenario, considera que las redes sociales y los espacios de divulgación representan una oportunidad para acercar contenidos confiables y promover conversaciones sobre temáticas que durante mucho tiempo fueron consideradas tabú.

Nuevas herramientas para el acompañamiento

Uno de sus objetivos es profundizar las herramientas de intervención corporal mediante el tantra y el Yoga Somático, en diálogo con su experiencia clínica en Sexología.

Su propósito es continuar desarrollando propuestas de acompañamiento individual y vincular que integren las dimensiones psicológica, sexológica, corporal y relacional, con foco en prácticas placenteras y en la construcción de un vínculo más saludable con la sexualidad.

Lic. Sofía Spedaletti | Sexóloga clínica y masajista tántrica sensitiva

Instagram: Mi placer mi reino

Contacto: +54 9 261 551-5442 | [email protected]