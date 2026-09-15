Noelia Padin: "Un vínculo saludable no es aquel que carece de conflictos, sino el que aprende a reparar"

¿Cómo fueron tus inicios y cómo llegaste a especializarte en vínculos y terapia de pareja?

Desde que comencé a ejercer como psicóloga, los vínculos ocuparon un lugar central en mi práctica. Fui observando cómo muchas dificultades personales estaban relacionadas con nuestra manera de relacionarnos y con lo aprendido a lo largo de nuestra historia. Los vínculos atraviesan gran parte de la vida: la relación con nosotros mismos, la familia, las amistades, la pareja e incluso el trabajo. Ese interés me llevó a profundizar especialmente en las dinámicas de pareja y el análisis de los lazos afectivos.

¿Qué observás hoy en las personas y parejas que llegan a consulta?

Muchas personas llegan sintiendo que algo ya no les hace bien, pero sin identificar exactamente qué necesitan cambiar. Aparecen síntomas de ansiedad, baja autoestima, dificultades para poner límites y conflictos vinculares. En las parejas, por su parte, son frecuentes los problemas de comunicación, el distanciamiento y las discusiones repetitivas. Con frecuencia, un conflicto puntual termina siendo el reflejo de algo más profundo que necesita ser comprendido.

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¿Cuál es tu manera de entender y trabajar los vínculos?

No se trata de buscar culpables ni de determinar quién tiene razón, sino de comprender la dinámica y el lugar que ocupa cada uno. En terapia buscamos hacer visible aquello que se repite, identificar necesidades y generar nuevas herramientas. Para mí, un vínculo saludable no es aquel que carece de conflictos, sino aquel en el que se puede hablar, poner límites, escuchar y, sobre todo, aprender a reparar.

¿Cómo llevás tu experiencia clínica a otros espacios y cómo te proyectás profesionalmente?

En un momento sentí la necesidad de llevar las reflexiones del consultorio hacia otros ámbitos. Hoy comunico sobre psicología y vínculos en redes sociales, participo en radio y estoy escribiendo mi primer libro. Mi proyección es seguir ampliando este trabajo, generando espacios de divulgación y brindando herramientas que acerquen la psicología a la vida cotidiana.

¿Qué aprendiste de tu recorrido profesional?

Aprendí que el camino profesional está en permanente construcción. La formación académica nos brinda bases fundamentales, pero la experiencia clínica también nos moldea, nos interpela y amplía nuestra mirada. Cada persona y cada historia que llega al consultorio es única; eso exige mantener una escucha abierta, libre de respuestas prefabricadas. Con los años entendí que crecer profesionalmente también implica revisar nuestra propia perspectiva, incorporar nuevos aprendizajes y conservar la curiosidad frente a cada paciente.

Noelia Padin

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