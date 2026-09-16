Fundación Ábaco: innovación tecnológica en el diagnóstico y atención de pacientes con neurodivergencias.

La Fundación Ábaco comenzó su actividad en Argentina el 12 de junio de 2015, inspirada en el abordaje terapéutico de personas con discapacidad. Su propuesta se centra en la estimulación cognitiva y el acompañamiento clínico-terapéutico de las neurodivergencias, a través del diagnóstico, tratamiento, acompañamiento terapéutico y orientación a familiares.

Su socia fundadora fue Juana Isabel López, madre del actual presidente de la institución, Leonel Carlini López. Desde sus comienzos, uno de sus principales objetivos fue contemplar no solo las necesidades de cada paciente, sino también brindar herramientas a su entorno familiar mediante espacios terapéuticos de orientación.

Estimulación cognitiva y acompañamiento a distancia

Uno de los diferenciales de la Fundación Ábaco es la incorporación de la tecnología a sus tratamientos. La institución realiza estimulación cognitiva a distancia mediante teleconsultas, acompañadas por una aplicación destinada a trabajar la memoria, la atención y las funciones ejecutivas de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

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Actualmente cuenta con atención presencial en Santa Fe, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. A partir de la implementación de las teleconsultas, también atiende a pacientes de distintos puntos de Latinoamérica y realiza el seguimiento de los tratamientos mediante la herramienta digital.

El trabajo comprende casos de trastornos de memoria, TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), dislexia, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta, entre otras necesidades vinculadas con las funciones cognitivas.

Un abordaje para distintas etapas de la vida

La propuesta de la Fundación Ábaco apunta a acompañar las patologías del neurodesarrollo en niños y las dificultades cognitivas en adultos mayores, combinando espacios terapéuticos, orientación familiar y recursos tecnológicos.

De esta manera, la institución busca integrar la atención clínica con herramientas de última generación que permitan continuar los tratamientos y estimular las funciones cognitivas que cada paciente requiere.

CONTACTO

Celular: 1159097940

Instagram: @abacofundacion