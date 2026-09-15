WhatsApp Marketing: la nueva herramienta fundamental para el marketing B2B

La mayoría de las empresas todavía le habla a sus clientes por email. Y tiene sentido: es un canal que conocemos de memoria. Cada mañana abrimos la casilla y ahí están las ofertas, las novedades, los asuntos creativos pensados para despertarnos la curiosidad y hacernos clic.

Durante años funcionó. La tasa de apertura en el comercio electrónico rondó siempre el 20%, y el email se ganó su lugar como uno de los pocos canales que todavía genera ventas reales cuando se lo usa bien.

Pero el email tiene un problema que ya no podemos ignorar: la saturación. Recibimos tantos correos por día que dejamos de abrirlos. Ese 20% que parecía una constante empezó a caer de a poco, casi sin que nos diéramos cuenta. Y en ese hueco apareció un jugador nuevo, dispuesto a patear el tablero.

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WhatsApp.

Pensémoslo un segundo. WhatsApp es la herramienta con la que nos comunicamos todos los días. Antes de llamar a alguien, le mandamos un mensaje para preguntarle si puede hablar. Ahí tenemos los grupos de amigos, la familia, el trabajo. Es parte de nuestra rutina de una forma que ningún otro canal logró.

Meta trabajó ese posicionamiento durante años. Y le salió tan bien que hoy, si WhatsApp se cae, sentimos que nos falta algo.

Ahora llegó el momento de usar esa herramienta para generar negocio.

Este año pasaron cosas concretas. Los anuncios que creamos en Meta ya pueden aparecer en los estados de WhatsApp. Ya podemos enviar campañas de marketing a nuestra propia base de clientes. Y —esto es lo que cambia todo— ya podemos medir la trazabilidad de cada envío: saber quién lo recibió, quién respondió y quién terminó comprando.

Para las empresas mayoristas e importadoras, esto no es un detalle. Es un cambio de reglas.

Quiero compartir un caso real de uno de nuestros clientes. Disparamos mensajes a 2.500 dueños de locales comerciales. Diez de ellos nos compraron dentro de las primeras 72 horas, por un monto cercano a los 15 millones de pesos. ¿Cuánto costó la campaña? $300.000 pesos pagados a Meta.

Hagamos la cuenta juntos: por cada peso que invertimos, volvieron 50.

Y esto no habría sido posible sin tres patas que hoy son fundamentales para cualquier mayorista que quiera jugar en serio.

La primera: una plataforma de comercio electrónico preparada para el B2B, donde el cliente pueda comprar como compra un mayorista de verdad. La plataforma que está liderando el segmento PYME y que se adapta en términos de políticas comerciales y evolutivo tecnológico a cada rubro y catálogo es sin dudas Bitobee www.bitobee.com.ar.

La segunda: una plataforma conversacional desde donde enviar los mensajes con número verificado y plantilla pre-aprobada por Meta. No es un chatbot más: Not Chat Bot www.notchatbot.com.ar.

Y la tercera: una agencia que piense la estrategia, escriba los mensajes para cada segmento, ejecute la campaña y mida cada indicador. Esa parte la ponemos nosotros, The MKT Boss www.themktboss.com.

Estamos viviendo una revolución tecnológica. Aparecen herramientas nuevas, formas de trabajo nuevas y, sobre todo, la necesidad de animarse a probar para seguir creciendo y mantenerse vigente.

El que no se anima hoy, mañana va a estar corriendo detrás del que sí lo hizo.

Empezá a recorrer ese camino. Y hacelo de la mano de los que ya están en la vanguardia.

Noelia Amitrano

Directora de Agencia The MKT Boss

www.themktboss.com

Linkedin: noeliaamitrano

Instagram: @noeami