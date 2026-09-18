Flavia Vivian Sarquís: una mirada sobre la educación que integra aprendizaje, liderazgo y bienestar

La trayectoria de Flavia Vivian Sarquís comenzó hace más de 40 años en el aula y se fue ampliando a través de distintos niveles y responsabilidades dentro del sistema educativo. Maestra, profesora, directora, formadora de formadores y asesora pedagógica, su recorrido estuvo atravesado por una pregunta central: cómo generar mejores condiciones para enseñar y aprender con propósito en entornos de mayor bienestar.

A lo largo de los años incorporó perspectivas vinculadas con el pensamiento visible, la educación emocional, el liderazgo transformacional y el coaching ontológico y organizacional sistémico. La integración de estas herramientas con su experiencia pedagógica dio forma a una propuesta centrada en acompañar a docentes y equipos de conducción desde las necesidades concretas de las instituciones.

En 2025 publicó “Coaching Educativo. Un enfoque innovador para potenciar aprendizajes”, de Editorial Bonum, su primer libro, en el que reúne parte de este recorrido y plantea nuevas miradas para abordar la enseñanza y el aprendizaje, a partir de la revisión del rol docente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una propuesta que parte de la realidad de las escuelas

Uno de los ejes de su trabajo es evitar las respuestas estandarizadas. Su enfoque no busca ofrecer recetas, sino acompañar a los profesionales de la educación para que puedan ampliar su mirada, revisar sus prácticas y encontrar nuevas posibilidades de acción.

Esta perspectiva se materializa también en Visionar Coaching, la consultora que creó y dirige y que actualmente transita su sexto año. Su Modelo Visionar articula pedagogía, coaching educativo, educación emocional y liderazgo a partir de valores como la trascendencia, el compromiso, la escucha, la confianza, la conciencia profesional, la autonomía y el bienestar.

Desde este espacio acompaña a docentes, equipos de conducción e instituciones de distintas regiones del país, con propuestas orientadas al desarrollo profesional y a la mejora integral de las organizaciones educativas.

Repensar la educación frente a nuevos desafíos

En un escenario educativo atravesado por transformaciones, Flavia identifica como uno de los principales desafíos la necesidad de revisar las formas de enseñar, aprender, liderar y construir vínculos. En ese contexto, considera fundamental recuperar el sentido de educar, fortalecer el liderazgo pedagógico y promover culturas institucionales de aprendizaje en las que el bienestar pueda convivir con los procesos educativos.

De cara al futuro, el objetivo es ampliar los programas de formación, asesoramiento y mentoría de Visionar Coaching, llevar su modelo a más escuelas y continuar desarrollando su actividad como autora, conferencista y formadora.

Para Flavia, el punto de partida está en la propia mirada de quienes forman parte del sistema educativo: transformar la educación también implica animarse a revisar la manera en que se la piensa y se la construye cotidianamente.

Lic. Flavia Sarquís

Lic. en Gestión de la Educación

Coach Ontológico (Aacop-Ficop)

Educadora-Asesora-Conferencista-Escritora

Website:visionarcoaching.com

Instagram: @visionar.coaching / @lic.flaviasarquis

LinkedIn: Visionar - Consultora Educativa