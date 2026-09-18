Dr. Marcelo Morante: una medicina del dolor que integra ciencia, cannabis y atención centrada en el paciente

El recorrido profesional del Dr. Marcelo Morante comenzó en la medicina clínica y la docencia universitaria, dos ámbitos que continúan siendo centrales en su actividad. El contacto con pacientes que atravesaban cuadros de dolor crónico, aun recibiendo los tratamientos disponibles, lo llevó a profundizar su formación en medicina del dolor.

Ese camino continuó en Canadá, donde se formó en Sistema endocannabinoide y terapéutica con cannabis. A partir de allí, su trayectoria también se vinculó con la creación de espacios de formación, investigación y discusión regulatoria, además de su participación en la gestión del REPROCANN y en la gestión dentro del Ministerio de Salud de la Nación.

Actualmente preside la Sociedad Argentina de Endocannabinología y Terapéutica Canábica (SAET), mientras mantiene su actividad como médico y docente.

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Integrar distintas herramientas con evidencia científica

Uno de los ejes de su trabajo es articular campos que durante mucho tiempo fueron abordados por separado: medicina clínica, tratamiento del dolor, sistema endocannabinoide, fitoterapia y una concepción integral de la salud. Para Morante, esa integración debe sostenerse en evidencia científica, criterio médico y seguridad para el paciente.

La escucha ocupa un lugar central en esta perspectiva. Su práctica se apoya en tres principios: escuchar antes de indicar, enseñar antes que imponer y conservar una mirada crítica incluso sobre los propios campos de trabajo.

Entre los principales desafíos identifica la necesidad de acompañar el creciente interés social por el cannabis medicinal y las terapias integrativas con el respaldo de las sociedades científicas. En ese sentido, plantea la importancia de avanzar en investigación clínica, productos con composición conocida, formación profesional y marcos regulatorios que protejan al paciente y permitan el desarrollo científico.

Hacia una medicina del dolor más personalizada

De cara al futuro, Morante busca contribuir al desarrollo de una medicina del dolor más personalizada e integrativa. Desde SAET y la universidad, su objetivo es profundizar la formación profesional, promover la investigación y generar puentes entre la ciencia, la práctica clínica y las políticas públicas.

También proyecta avanzar en el estudio del endocannabinoidoma, la microbiota, la fitoterapia y los hábitos de vida, con la intención de ampliar las posibilidades disponibles para el abordaje de cada paciente.

Su perspectiva no plantea reemplazar la medicina tradicional, sino incorporar nuevas herramientas manteniendo un principio fundamental: poner al paciente en el centro y acercar los conocimientos sobre plantas ancestrales a los estándares de seguridad y eficacia que exige la medicina actual.

Profesor Marcelo Morante

Facultad de Medicina UNLP

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