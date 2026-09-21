Andares: calzado barefoot con producción nacional y diseño urbano

Juliana y Michel, ¿ qué los motivó a fundar Andares y cómo fue el comienzo?

Andares nació a partir de una necesidad personal. Juli empezó a investigar sobre calzado respetuoso cuando buscaba opciones para sus hijas y descubrió el concepto barefoot. En Argentina casi no había alternativas y no encontraba opciones que realmente fueran respetuosas con los pies. A partir de ahí, junto con Micho (Michel), empezamos a importar calzado infantil para acercar esta propuesta a más familias.

Mientras el proyecto crecía, también fuimos aprendiendo cada vez más sobre el movimiento natural del pie y sobre la importancia de darle espacio y libertad. En ese camino nos dimos cuenta de que esa necesidad no era exclusiva de los chicos: los adultos también pasamos gran parte de nuestra vida usando calzado que limita el movimiento natural del pie.

A mediados de 2025 empezamos a fabricar en Argentina nuestra propia línea de calzado barefoot para adultos. Es una etapa todavía muy reciente, pero en este tiempo aprendimos y crecimos muchísimo. Más de 3.000 personas a lo largo del país ya probaron nuestro calzado, y eso nos confirmó que había una necesidad que todavía estaba poco atendida.

¿Qué productos y soluciones brindan actualmente en el mercado?

Desarrollamos y comercializamos calzado barefoot. Actualmente estamos muy enfocados en nuestra línea para adultos, sin perder de vista lo que nos trajo hasta acá, el calzado infantil.

Nuestros modelos buscan respetar la anatomía y el movimiento natural del pie, con puntera amplia, suelas finas y flexibles, cero drop y sin estructuras rígidas que condicionen su movimiento.

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¿Cómo se proyectan a mediano plazo con Andares?

Queremos seguir creciendo en Argentina, desarrollar nuevos modelos para adultos y hacer que cada vez más personas conozcan esta forma de entender el calzado. También queremos seguir apostando por la producción nacional y por una propuesta que combine las características del barefoot con diseños urbanos y fáciles de incorporar a la vida cotidiana.

¿Qué consideran que los diferencia en el mercado?

Nuestro desafío es lograr que el calzado se acerque lo más posible a la sensación de estar descalzo, pero sin que eso implique resignar estética. Nos importa mucho que nuestros modelos sean atractivos y fáciles de incorporar a la vida cotidiana, especialmente para quienes todavía no están acostumbrados a la forma particular que suele tener el calzado barefoot.

Creemos que la estética también puede ser una puerta de entrada: que alguien pueda sentirse atraído por un par de Andares, probarlo y, a partir de ahí, descubrir otra manera de relacionarse con sus pies.

¿Qué harían distinto si tuvieran la oportunidad de arrancar de nuevo?

La verdad es que no cambiaríamos demasiado. Cada etapa, incluso las que fueron más difíciles, nos dejó aprendizajes que fueron fundamentales para llegar hasta acá. Quizás sí arrancaríamos con un poco más de inversión y de confianza en el proyecto. Empezamos muy de cero, creciendo a medida que podíamos y reinvirtiendo constantemente, y hoy, con la perspectiva que nos dieron estos años, sabemos que había mucho más potencial del que imaginábamos al principio.

Andares

Instagram @andares.barefoot

Cel.: 1166514501

Web www.andaresbarefoot.com.ar