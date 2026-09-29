La técnica que busca cambiar la cirugía mamaria: el desarrollo propio de un cirujano argentino

Hay decisiones profesionales que comienzan a construirse mucho antes de tomarlas de manera consciente. Para el Dr. Gonzalo Urbistondo, ese vínculo con la cirugía plástica empezó durante su infancia, a partir de la figura de su padre, quien también era cirujano plástico.

De chico lo veía trabajar, hablar de sus pacientes y de sus cirugías. Con los años, Urbistondo estudió Medicina, se formó en Cirugía Plástica y comenzó a recorrer su propio camino dentro de una profesión que terminó convirtiéndose en una verdadera pasión.

Esa inquietud por continuar aprendiendo, mejorar las técnicas y encontrar maneras más seguras y naturales de realizar los procedimientos encontró un foco particular en la cirugía mamaria.

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Una técnica desarrollada a partir de años de formación

Durante su formación en España, conoció una técnica para realizar el aumento mamario a través de la axila. La posibilidad de que una mujer pudiera someterse a una cirugía sin tener necesariamente una cicatriz visible en la mama despertó su interés y dio comienzo a un proceso de estudio, práctica, aprendizaje, correcciones y numerosas horas de quirófano.

Con el tiempo, desarrolló su propia manera de realizar y comprender el procedimiento. Así surgió lo que hoy denomina técnica Urbistondo.

Más allá del desarrollo técnico, su manera de entender la cirugía parte de la responsabilidad que implica la confianza de cada paciente. Para Urbistondo, la cirugía plástica no se limita a la estética, sino que también puede vincularse con la forma en que una persona vuelve a sentirse consigo misma, recupera seguridad o se siente nuevamente cómoda con su imagen.

“La cirugía puede cambiar un cuerpo, pero muchas veces lo que realmente cambia es la manera en que una persona vuelve a sentirse consigo misma”, sostiene.

Actualmente, su objetivo es continuar aprendiendo, perfeccionar la técnica y compartir lo aprendido con otros cirujanos, con la aspiración de que esta manera de abordar la cirugía pueda llegar a distintos lugares del mundo.

En ese recorrido también permanece la influencia de su padre, quien, sin saberlo, le mostró un camino en el que luego encontró su propia pasión. Una idea resume su manera de pensar la innovación: “No es simplemente hacer algo diferente. Es buscar una forma mejor de hacer algo que amás”.

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