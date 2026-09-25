Gonzalo Pedano: filosofía y educación para pensar la construcción de comunidad

El recorrido profesional de Gonzalo Pedano comenzó a partir de la filosofía y de una inquietud que, con distintas formas, continúa atravesando su trabajo: cómo se construye una vida en común y qué puede aportar el pensamiento filosófico a la consolidación de un pueblo y de una Nación.

Licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, a lo largo de su trayectoria sumó experiencias vinculadas con la investigación, la docencia, la gestión pública y la coordinación de proyectos comunitarios.

Actualmente se desempeña como secretario de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, desde donde trabaja para fortalecer el vínculo entre el conocimiento universitario, las comunidades y los territorios.

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La filosofía como pensamiento vinculado con la comunidad

Una de las convicciones que atraviesa su trabajo es considerar a las comunidades y los pueblos como sujetos de la historia. Desde esa perspectiva, entiende que la educación, el conocimiento y las instituciones adquieren mayor potencia cuando contribuyen a reconstruir vínculos y ampliar horizontes colectivos.

Esta mirada también ocupa un lugar central en “La comunidad como destino”, su último libro, publicado a fines de 2025 por editorial Tinta Libre. Allí reúne buena parte de su recorrido intelectual y plantea una filosofía que no queda circunscripta al ámbito académico, sino que se vincula con los procesos colectivos.

En su trayectoria, Pedano buscó evitar la separación entre pensamiento y acción, a partir de una concepción de la universidad que combina la producción de conocimiento riguroso con la escucha, el diálogo y el compromiso con los problemas concretos de su tiempo.

Educación superior y presencia territorial

Entre los principales desafíos de su ámbito de trabajo, Pedano destaca la expansión territorial de la educación superior en Córdoba, a partir de la apertura de nuevas Sedes Regionales de la Universidad Provincial de Córdoba.

Este proceso se enmarca en una política de educación superior impulsada por el gobernador Martín Llaryora, orientada a ampliar la presencia universitaria y facilitar el acceso a una formación de calidad para comunidades del interior provincial.

En ese contexto, Pedano señala que el desafío consiste en que el crecimiento territorial también contribuya a la construcción de ciudadanía, al desarrollo regional y a generar oportunidades para el interior.

De cara al futuro, su objetivo es continuar profundizando la articulación entre pensamiento, educación y territorio. La publicación de “La comunidad como destino” abrió, además, una etapa de reflexión que proyecta hacia nuevos ensayos y espacios de conversación pública.

En paralelo, desde la Universidad Provincial de Córdoba trabaja en la consolidación de una comunidad educativa con mayor presencia territorial, capaz de articular formación, extensión y políticas públicas. Ambos caminos confluyen en una misma idea que atraviesa su recorrido: frente al aislamiento, fortalecer y organizar la comunidad.

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