Dra. Alejandra Coll: prevención y cuidado dental desde la infancia

La Dra. María Alejandra Coll Melián se recibió de odontóloga en Venezuela en 2003 y, desde los primeros años de su carrera, descubrió que su camino profesional estaría ligado a los niños y al crecimiento. Tras radicarse en Argentina en 2006, continuó su formación en Ortodoncia y Odontopediatría, mientras la docencia comenzaba a ocupar un lugar cada vez más importante en su recorrido.

Actualmente, con más de dos décadas de profesión, combina la atención clínica con la actividad académica en la Universidad de Buenos Aires, donde forma parte de la Maestría de Ortodoncia, y en la Sociedad Argentina de Ortodoncia. Una experiencia que fue ampliando su manera de entender la odontología.

Una mirada que acompaña el crecimiento

Para la especialista, atender a un niño implica mucho más que observar su boca. La forma en que respira, mastica y traga puede estar relacionada con su crecimiento y desarrollo, por lo que su abordaje contempla al paciente de manera integral.

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Desde edades tempranas, trabaja de forma transdisciplinaria junto a fonoaudiólogos, otorrinolaringólogos, pediatras, osteópatas y otros profesionales, buscando comprender cada caso y acompañar sus necesidades particulares.

En este proceso, también considera fundamental respetar los tiempos de cada niño. Generar confianza, escuchar y construir un vínculo forman parte de la experiencia en el consultorio y del propio tratamiento.

Prevenir e intervenir durante el crecimiento

Uno de los grandes desafíos que identifica en la odontología infantil es transformar la idea de que siempre es necesario esperar a que aparezcan todos los dientes definitivos para comenzar un tratamiento.

Según explica, determinadas situaciones pueden abordarse durante el crecimiento, permitiendo intervenir sobre sus causas y no solamente sobre sus consecuencias. El objetivo es brindar información a las familias sin generar alarma, para que puedan tomar decisiones en el momento adecuado.

De cara al futuro, su propósito es continuar profundizando una odontología preventiva, integral y transdisciplinaria, tanto desde la práctica profesional como desde la formación de nuevos especialistas. Una manera de ejercer que busca acompañar desde la infancia el crecimiento, la salud, la función y el desarrollo de cada paciente.

María Alejandra Coll Melián

MN 33380

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