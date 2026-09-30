Milei sobre Bregman y Kicillof: “Mi rival soy yo mismo” y “Es casi insultante tener que debatir con un comunista”

El presidente Javier Milei participó este miércoles del 62° Coloquio de IDEA mediante una videollamada desde París, donde se encuentra por la Argentina Week. Durante el diálogo con el periodista José Del Río, fue consultado por las posibles candidaturas de Axel Kicillof y Myriam Bregman de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Ante la pregunta, el Presidente relativizó el peso de ambos dirigentes en el escenario electoral y sostuvo: “Mi rival soy yo mismo”. Milei agregó: “¿Qué me importan los que atrasan 100 años y que además fracasaron siempre?”, en referencia a quienes cuestionan el rumbo político y económico de su Gobierno.

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La respuesta subió de tono cuando el mandatario afirmó: “Es casi insultante tener que debatir con un comunista”. La definición se produjo en el tramo de la conversación dedicado a sus posibles adversarios para 2027.

En el Coloquio de IDEA, Milei dijo que los argentinos tienen que tener paciencia ya que "los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”

La intervención de Milei ante los empresarios tuvo además un particular detalle visual. Al aparecer en pantalla desde París, la cámara lo tomó desde una posición elevada, con un plano que mostró al Presidente sentado frente a su escritorio y generó una imagen poco habitual para una videollamada.

En ese mismo intercambio, Milei anticipó además que, si el oficialismo obtiene un resultado similar al de las elecciones de octubre, buscará avanzar con una nueva tanda de reformas. “Prepárense porque van a ver una cantidad de reformas que en seis meses no la van a reconocer”, sostuvo.