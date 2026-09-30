En el Coloquio de IDEA, el empresariado respaldó el modelo, pero se animó a pedir ajustes al plan económico

El 62.º Coloquio IDEA que se realiza en Mar del Plata mostró dos novedades en su arranque: una menor asistencia de CEOs, aunque con una fuerte presencia de ejecutivos de empresas locales y multinacionales; y un respaldo al modelo económico del Gobierno de Javier Milei, matizado con propuestas para sostener el plan mediante correcciones ante las dificultades que atraviesa la economía real. Sucede que el histórico foro del sector privado ve límites autoinfligidos si se mantiene inflexible el diseño de la estabilización sin tener en cuenta el impacto social. Un ejemplo es continuar con la baja de la inflación, pero moderar el ritmo para hacerla sostenible.

El presidente del Coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, habló de cuatro ejes que necesita el país para crecer: estabilidad, la mirada del mundo, la competitividad y el desarrollo. Las propuestas no chocaron contra el plan que diseñó el ministro Luis Caputo y que la platea empresaria respaldó. Sin embargo, representan una primera señal pública de las advertencias que el círculo rojo venía haciendo en charlas privadas y en visitas al Ministerio de Economía, un reclamo que inundó las primeras horas del cónclave en la ciudad balnearia.

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“Nadie quiere sacar los pies del plato, pero es momento de avisar sobre los errores para poder cambiar a tiempo”, resumió a PERFIL uno de los CEOs que aplaudieron los conceptos que el representante del Banco Galicia había dado minutos antes. Previo al inicio del Coloquio, ya se habían realizado encuentros —abiertos y cerrados— para decodificar de antemano el planteo. “Nadie quiere chocar contra Milei ni hacerlo enojar, pero sí es importante que se entienda el mensaje completo”, señaló el mismo empresario en estricto off the record.

El respaldo a las reformas y el espejo internacional

Durante la apertura formal del evento, Kon dejó en claro el aval del establishment a las medidas de fondo, al reconocer y apoyar reformas como "el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la reforma laboral y la desregulación". Sin embargo, el banquero planteó el desafío de mirar más allá de la coyuntura para evitar los históricos fracasos del país. "Precisamente porque existe una agenda de estabilización, creemos que llegó el momento de hacernos una pregunta más desafiante: ¿puede la Argentina sostener la estabilidad? ¿Puede crecer durante veinte años con estabilidad?", interpeló ante el auditorio.

Para justificar este recálculo en los tiempos del modelo, el titular del encuentro detalló que un equipo de economistas estudió las experiencias de naciones que superaron su inestabilidad, como Australia, Irlanda, Israel, Chile, Polonia y Perú. La conclusión validó el temor empresario sobre la velocidad del ajuste: "La inflación baja no aparece de un día para otro. En muchos casos llevó entre cuatro y diez años consolidarla", advirtió Kon, quien sumó que en esas transiciones "incluso hubo crisis intermedias", pero que lo crucial resultó "sostener el rumbo".

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El mensaje del líder del Grupo Galicia buscó correr el eje puramente financiero y apuntó a las consecuencias sociales del programa de estabilización. "Lo más importante que encontramos no fue una lección económica, fue una lección humana", definió el ejecutivo. En esa línea, remarcó que "cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae", y aclaró que lo hace "de verdad". Para ilustrarlo, contrastó el deterioro argentino con los logros de los países estudiados: "Polonia la llevó del 51% al 4%", mientras que "Brasil bajó la pobreza a la mitad" y "Uruguay la bajó a un tercio".

Competitividad, infraestructura y la apuesta a largo plazo

Con ese diagnóstico sobre la mesa, el empresariado delineó cuatro ejes, con la estabilidad como base innegociable. Para Kon, este factor va más allá de las planillas fiscales: es "la confianza de que los contratos se cumplen", "la certeza de que la Justicia funciona" y "la previsibilidad que necesitan quienes invierten". A este pilar le sumó la obligación de sostener la "mirada del mundo" en pleno "cambio de era". "La pregunta no es cómo aislarnos. La pregunta es cómo integrarnos inteligentemente al mundo", sentenció ante los avances de la inteligencia artificial y el reacomodamiento geopolítico global.

El tercer eje apuntó al corazón de los reclamos corporativos históricos: la competitividad. El orador exigió abordar "los desafíos estructurales que limitan nuestra capacidad de competir", un debate que incluye los obstáculos en materia de "infraestructura, logística, sistema tributario, regulación, financiamiento y mercados de capitales". Finalmente, completó la propuesta con el foco puesto en el desarrollo, al advertir que "el crecimiento económico solo tendrá sentido si genera más desarrollo humano", lo que obliga a la dirigencia a priorizar temas centrales como la educación, el empleo y la "movilidad social".

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El optimismo del sector privado a largo plazo quedó plasmado en los números que la entidad elaboró para la próxima década. De acuerdo con sus proyecciones, "en 10 años, manteniendo estabilidad y crecimiento, el PBI per cápita aumentaría un 50%". Por este motivo, el CEO bancario concluyó que la verdadera discusión excede al foro marplatense y debe ser una política de Estado: "La pregunta ya no es solamente si Argentina puede estabilizarse. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esa estabilidad?".

ML