“Vamos a concentrar una bomba financiera de vencimientos en el 2027”: Claudio Lozano advirtió en RDEco sobre la deuda

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el economista Claudio Lozano cuestionó la dinámica de las cuentas externas, alertó por la deuda y sostuvo que el escenario electoral puede profundizar la dolarización de los excedentes.

El economista sostuvo que el principal problema cambiario de la Argentina no está en la generación de dólares comerciales, sino en la magnitud de las salidas de divisas. “El problema de las cuentas externas de la Argentina no tiene que ver con el saldo comercial, sino que tiene que ver con otro tipo de cuestiones”, afirmó. En ese sentido, señaló el peso de los compromisos financieros y otros factores sobre las reservas: “Tiene que ver con la importancia de los pagos de deuda pública, tiene que ver con la salida permanente de capitales al exterior, tiene que ver con la transferencia de utilidades”.

Las cuentas externas y la salida de dólares de la Argentina

El economista destacó el resultado del comercio de bienes, aunque advirtió que ese ingreso de dólares convive con fuertes egresos. “Uno ve un saldo comercial positivo de 58.000 millones de dólares en bienes, que es un saldo importante”, explicó. Sin embargo, agregó: “Se pagaron 130.000 millones de dólares de intereses de deuda pública”.

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También apuntó a la compra de dólares y al déficit de servicios. “Tuviste una salida de divisas de 46.000 millones de dólares en los 15 meses posteriores al levantamiento del CEPO”, afirmó, y sumó: “Tenés un déficit de 20.000 millones de dólares en servicios”.

Para Lozano, el crecimiento de las exportaciones energéticas tampoco garantiza por sí mismo estabilidad cambiaria. “Hay que ver la cuenta de entrada y también la cuenta de salida”, sostuvo al referirse a Vaca Muerta.

Elecciones, deuda y presión cambiaria

De cara al escenario electoral, Lozano planteó dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener su actual estrategia económica. “El Gobierno va a apostar a seguir sosteniendo la estrategia de política económica”, afirmó, y advirtió que, según su análisis, esto “va a profundizar la crisis productiva que está viviendo la Argentina”.

El economista vinculó esa situación con el empleo y la pobreza. “Cierre de empresas, destrucción de puestos de trabajo, aumento de la crisis social y de la pobreza en nuestro país”, enumeró.

Además, puso el foco en el perfil de vencimientos de la deuda y en las dificultades para colocar bonos a plazos largos. “El Gobierno tiene crecientes dificultades cada vez que sale a licitar ahora para emitir bonos a plazos que superen la elección del 2027”, sostuvo.

Según Lozano, la concentración de vencimientos puede generar nuevas tensiones financieras: “Vamos a concentrar una bomba financiera de vencimientos en el año 2027”.

Finalmente, relacionó ese escenario con una eventual mayor demanda de dólares durante el proceso electoral. “En un escenario además electoral de mayor dolarización de excedentes”, afirmó, para concluir: “Yo no veo ningún escenario tranquilo respecto a este punto, todo lo contrario”.