El FMI terminó la revisión y Argentina espera un desembolso de US$900 millones

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la tercera revisión del acuerdo con Argentina y abrió la última etapa antes de una eventual aprobación de un nuevo desembolso por US$900 millones. El organismo confirmó que la delegación encabezada por Joyce Wong terminó sus tareas en Buenos Aires, aunque las conversaciones con el Gobierno continuarán por los canales habituales.

El cierre de la misión no implica todavía la llegada de los fondos. El próximo paso será la elaboración del staff report, el documento en el que los técnicos del organismo dejarán asentado el resultado de la evaluación del programa. Ese informe deberá ser analizado posteriormente por el Directorio del FMI, que tendrá la decisión final sobre la aprobación del desembolso.

En medio de la revisión del FMI, el Gobierno no descarta pedir un waiver por el incumplimiento de una meta clave

El Gobierno espera obtener el visto bueno sin mayores inconvenientes y que el giro permita fortalecer las reservas del Banco Central. El desembolso tendría lugar después de un pago de alrededor de US$800 millones al FMI realizado la semana pasada, por lo que los nuevos fondos permitirían recomponer parte de la posición en dólares de la autoridad monetaria.

Las metas que estuvieron bajo revisión

La delegación del organismo permaneció en el país desde el 21 de septiembre para analizar el cumplimiento de las metas previstas en el programa. Entre los puntos observados aparecen las cuentas fiscales, la acumulación de reservas y la situación del mercado cambiario.

Durante la revisión también surgió la posibilidad de que el Gobierno tuviera que solicitar un waiver, es decir, una autorización del organismo para avanzar con el programa pese a algún desvío respecto de las metas acordadas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la administración de Javier Milei había cumplido con los objetivos previstos, aunque no descartó esa alternativa ante eventuales diferencias.

Uno de los datos que formó parte del escenario de la revisión fue el resultado fiscal del primer semestre. Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, por debajo del objetivo de $6,86 billones establecido para ese período. La diferencia fue de aproximadamente $574.000 millones.

La misión del FMI y el factor Estados Unidos: qué puede pasar con la Argentina

La discusión también estuvo atravesada por la evolución de las reservas del Banco Central y el esquema cambiario. En los días previos al cierre de la misión, el Gobierno había sostenido que había cumplido con las metas centrales del acuerdo y que esperaba el respaldo del organismo para avanzar hacia el nuevo desembolso.

Con la misión ya finalizada, la atención queda puesta ahora en el informe técnico del FMI y en la posterior evaluación del Directorio. Si ambas instancias resultan favorables, Argentina quedará habilitada para recibir los US$900 millones previstos en esta etapa del acuerdo.

RG/ML